冬季場 壓軸登場 總舖師四季辦桌 水道博席開百桌

台南總舖師四季辦桌十三日在水道博物館舉行，市長黃偉哲到場與民眾同樂、拍照。（市府提供）

記者盧萍珊∕山上報導

二０二五台南總舖師四季辦桌冬季場十三日在山上花園水道博物館登場，席開百桌，為今年四季辦桌系列活動畫下完美句點。市長黃偉哲到場與民眾互動，訂桌的民眾品嘗美味佳餚。

黃偉哲說，四季辦桌冬季場在秋收冬藏之際舉辦，正是品味台南豐饒物產的最佳時節。地點選在水道博物館，推出包括牛肉湯、台灣鯛及各式當令水果，不僅吃得飽、吃得巧，也能欣賞古蹟風光，讓味覺與視覺同時滿足。他也邀請民眾餐後在園區散步，細細感受百年水道的歷史氛圍，或順遊新化菜市場及周邊景點。

觀光旅遊局表示，《台南總舖師四季辦桌》春、夏、秋三場活動皆獲得熱烈回響，透過「辦桌結合景點」的形式，讓遊客一次體驗台南的飲食文化與風景魅力。冬季場作為年度壓軸，不僅是今年最具代表性的辦桌盛宴，也為四季辦桌系列活動畫下完美句點。

宴席由學甲的總舖師高振文、新萬香餐廳行政主廚李益仲師傅掌廚，食材選用台南當令的北門台灣鯛與午仔魚、安定麻油、將軍紅蘿蔔與牛蒡、麻豆柚子醬、善化芝麻及下營黑豆等，採無菜單方式呈現，展現溫潤、沉穩且層次豐富的冬日風味。