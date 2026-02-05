冬季奧運2/6米蘭開幕 睽違20年重返阿爾卑斯山區

美國饒舌歌手史奴比狗狗（Snoop Dogg）4日在義大利加拉拉泰參加2026米蘭柯蒂納冬季奧運聖火傳遞，也是他繼2024巴黎奧運擔任火炬手之後，再度承擔這重要任務，除了傳遞和平的消息，也被美國代表隊賦予榮譽教練的頭銜，專門慶祝並支持運動員。

已經有許多冬奧迷提前抵達，準備欣賞本屆冬季奧運4日展開的第一項比賽，混雙冰壺，瑞典對南韓、英國對挪威等強權將掛帥登場。

冬季奧運迷澳洲遊客沃克表示，「我每一屆奧運都愛看冰壺的比賽，我很喜歡。」

冬季奧運迷美國遊客柏薩奈爾說：「我們都很興奮，想看今日晚上所有國家的競技。」

義大利滑雪勝地柯蒂納警力嚴密部署，不過柯蒂納的雪橇中心，也就是雪車、鋼架雪車、雪橇賽道仍在趕工最後階段，為6日在米蘭聖西羅球場舉行的開幕式做最後準備。

柯蒂納將舉辦包括高山滑雪、雪橇等多項雪上賽事；4日當天當地持續大雪並伴隨強風，雖然大量降雪創造理想的賽事條件，但雪量過多也將帶來挑戰；包含眾所矚目的美國41歲、有滑雪女神稱號的范恩等在內的選手，在高山滑雪下坡賽前練習被迫取消。勇敢復出角逐生涯第5屆冬奧的范恩，上週在瑞士的一場世界盃比賽失誤摔倒，左膝受傷，但她表示狀況穩定，會帶傷出賽。

