冬季好書交換 九處圖書分館巡迴上路

基隆市公共圖書館自十二月二日起至翌年二月一日將舉辦「冬季好書交換」活動。（基隆市公共圖書館提供）

記者吳翊慈∕基隆報導

基隆市公共圖書館自十二月二日起至翌年二月一日將舉辦「冬季好書交換」活動，透過九處圖書分館巡迴方式，邀民眾帶著家中已閱讀完畢的好書前來交換，讓閱讀資源循環流動，實踐「讓好書恆久遠、經典永流傳」的理念。活動期間各分館將依主題分類受理交換，提供更加便捷且富趣味性的換書體驗。

活動自十二月二日起在九處分館巡迴舉行，首站十二月二日至七日於暖暖分館登場，主題為「文學小說、心靈成長」。十二月九日至十四日續至信義分館推出「童書、心靈成長」；十二月十六日至二十一日移至百福分館，主題涵蓋「心靈成長、親子教育、繪本」；十二月二十三日至二十八日仍由百福分館接力，主打「小說文學」。

廣告 廣告

十二月三十日至翌年一月四日，中山分館推出「童書、心靈成長、藝術」；一月六日至十一日永平分館接續「小說、健康生活、兒童文學繪本」。一月十三日至十八日仁愛分館主題為「繪本、財經理財、文學」；一月二十日至二十五日中正分館以「繪本、童書、小說、文學」為主；最後由一月二十七日至二月一日的安樂分館以「繪本、小說、文學、心理學」壓軸。

基隆市公共圖書館提醒民眾，交換活動限定可接受之書籍範圍，並訂定「八不換」規則，包括：書況不佳如泡水、破損、泛黃、髒污或塗鴉者；連續性出版品如雜誌及影音資料；二○一九年以前出版之電腦類書籍及租書店圖書；高中以下教科書與升學參考書；政府機關及學校出版品；各式宣傳品與宗教結緣書；非正版或違反法令之出版品，以及經圖書館認定不宜交換之書籍等。相關資訊可至基隆市公共圖書館官網查詢。