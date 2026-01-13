冬季好發鼻過敏！醫師解析冬季鼻過敏好發主因 及時治療遠離鼻過敏





【NOW健康 李蔚萱／台北報導】隨著冷氣團接連來襲，寒冷乾燥的空氣使過敏性鼻炎患者深感困擾。冬季鼻過敏的好發主因在於「劇烈溫差」與「室內過敏原」的增加：溫差會過度刺激鼻黏膜血管腫大，進而引發症狀；而低溫與陽光減少則讓民眾待在室內的時數拉長，在缺乏陽光殺菌的環境下，更容易頻繁接觸塵蟎與黴菌，加劇過敏反應。



鼻過敏與鼻竇炎如何分辨？ 鼻水顏色是關鍵



資深耳鼻喉科醫師李宏信表示，當乾燥的冷空氣進入肺部時，人體為了保護肺部，鼻黏膜的血管會充血，腺體細胞分泌也會增加，促使鼻黏膜膨脹，對吸入的冷空氣進行加溫與溼潤，確保進入肺部的空氣溫度與溼度適宜。

然而，鼻過敏患者的鼻黏膜神經及血管密集程度是一般人的2倍以上，鼻黏膜充血時，使得下鼻甲黏膜過度膨脹腫大，導致鼻塞、頭痛、鼻子癢、眼睛癢、打噴嚏、流清鼻水等過敏症狀。長期下來，可能會影響兒童生長發育、注意力不集中，即使是成人也會精神不濟，影響學習和工作。



冬季感冒機率增加，若未妥善治療容易引起鼻竇炎，民眾如何區分自身症狀是鼻過敏還是鼻竇炎？對此，李宏信醫師說明，鼻過敏和鼻竇炎的發生位置不同，鼻過敏是鼻腔中的粘膜過度腫脹，流出的是清水鼻水；鼻竇位於鼻腔外側、眼窩的下方及顱底附近頭骨內的顏面骨內的空腔，共有頜竇、篩竇、額竇及蝶竇4對，鼻竇炎已經受到病毒或細菌感染發炎，可能會有濃稠的黃綠色鼻涕，需吃抗生素一至二週治療，常有人只吃三天，病情改善而停藥，沒有完全撲滅細菌，剩餘之細菌則會產生抗藥性之細菌，之後則吃藥也變無效。



李宏信醫師強調，鼻過敏在台灣雖然常見，但若不積極治療，鼻水長期倒流到喉嚨可能會引發慢性咽喉炎及氣管炎，或氣喘。



揮別惱人過敏性鼻炎 醫學解析鼻過敏治療原理



李宏信醫師指出，治療鼻過敏一般先使用抗過敏藥物，傳統抗組織胺藥效較短，容易進入大腦造成嗜睡，新一代抗組織胺藥效較長，每日服用次數少，比較不會嗜睡。鼻噴劑主要作用在於使鼻腔黏膜的血管收縮，減少腫脹，其作用為暫時緩解鼻塞症狀，沒有治療效果。另外還有類固醇藥物，但副作用大，容易造成腎臟負擔和骨質疏鬆症。



李宏信醫師進一步表示，若想改善生活品質，徹底治癒過敏性鼻炎，可考慮採用鼻過敏神經截除術，早年開發的鼻過敏神經截除術，是把嘴唇掀開後鑿開鼻竇腔骨，伸進去截除多餘神經，除傷口較大，又有大出血之危險，且術後副作用常造成眼睛、喉嚨感到乾燥。



新式鼻過敏神經截除術免開刀住院 40分鐘門診手術即可完成



新式鼻過敏神經截除術屬門診手術，先以棉花沾麻藥放進鼻孔局部麻醉約20分鐘，再利用射頻電波低溫熱透法，將特製高頻探頭進入鼻腔接觸鼻內最深處之翼管神經口，神經熱灼手術須20分鐘，傷口小、出血少的優點，術後即可正常生活。對於創新改良術之成效，是大家最關心的重點，根據病人術後表示，打噴嚏從原來十次，減少到二或三次，其他鼻塞及流鼻涕水等症狀，也獲得七至八成改善。由於不必住院及動刀，因而頗受病人及家屬肯定。



李宏信醫師提醒，術後不能游泳為期一個月，不要讓水進入鼻腔以免引感染，其他日常活動可照常。竹筍、包心白菜、水梨等涼性食物少吃，可適量食用熱性食物如：人參、粉光蔘、麻油和辣椒等，能使鼻水減少。鼻過敏遺傳占很大因素，術後會有大幅改善，幾乎痊癒而不再復發，但仍要注意環境中的塵螨及其他過敏原。



