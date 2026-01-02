冬季嬰兒易猝死！過度保暖須小心，醫建議：遵守「安全睡眠 6 守則」

近日氣溫驟降，不少家長為防止嬰兒受寒而加厚包裹，卻可能在無意間提高嬰兒猝死症（SIDS）風險。醫師指出，冬季是嬰兒猝死的高風險時期，若要避免，關鍵在於是否建立正確、安全的睡眠環境。

過度保暖、同床共眠是地雷

嬰兒猝死症是指 1 歲以下原本健康的嬰兒，在睡眠中突然且無預警死亡，多發生於出生後 1 至 6 個月，尤以 2 至 4 個月風險最高。臺北市立聯合醫院婦幼專科功能提升專案辦公室副主任、兒童醫學部兒童保健科科主任黃啟南分析，臨床常見家長擔心嬰兒著涼，層層包覆衣物、棉被，或將嬰兒抱入大人床上取暖、緊閉門窗造成空氣不流通等，導致嬰兒體溫過高、呼吸受阻，增加窒息與猝死風險。

因此寒流來襲時，與其一味加溫，照顧者應遵守「嬰兒安全睡眠 6 大守則」，調整睡眠環境與照護習慣，才是真正為嬰兒築起防線。

每次睡眠皆採仰睡，側睡或趴睡會顯著增加風險。 使用堅實、平坦且合格的嬰兒床與床墊，床上不放枕頭、厚被、玩偶等鬆軟物品。 同房不同床，嬰兒睡在父母房內的獨立嬰兒床至少 6 個月，最好至 1 歲，可降低約 5 成風險。 避免過度保暖，穿著原則為「比大人多一件」，以後頸或背部溫暖、不流汗為準。 使用穿戴式睡袋取代厚被，但避免加重睡袋或包巾。 使用電暖器時，選擇具溫控、定時功能者，並避免直吹，維持室內空氣流。

菸害、產品迷思也是潛在風險

黃啟南也提醒，孕期與產後皆應全面避免菸品，二手與三手菸都會提高嬰兒猝死症風險。母乳哺育、依時接種疫苗、睡前使用奶嘴，皆被證實具有保護效果；但任何宣稱可預防嬰兒猝死的商業產品，目前皆無科學證據支持，可能造成錯誤安全感。

文／周佩怡、圖／巫俊郡