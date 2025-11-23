冬季寒流來襲！貓咪也會失溫？飼主必看的「5大」保暖與健康風險

火報記者 張舜傑/報導

許多人以為貓咪有厚厚毛皮就不怕冷，但其實生活在室內的貓對低溫仍然敏感。尤其是短毛、高齡、體重偏低的貓，更容易在寒冷天氣出現不適。若長時間處於低溫，加上溼度與作息變化，可能引發健康風險。

一、保暖不足可能造成失溫與活動力下降

許多貓咪在天氣轉冷後會明顯變得黏人、喜歡躲在毯子裡，或者尋找溫暖的電器旁休息，這些都是牠們試圖維持體溫的自然反應。當環境過於寒冷，貓咪可能開始縮成一團、活動量大幅減少，甚至比平常更常睡覺，這些行為看似「慵懶」，其實是牠的身體在避免熱能流失。

廣告 廣告

如果貓咪的耳朵、肉墊或鼻頭摸起來異常冰冷，代表牠的體溫正在下降，長時間下來可能引發免疫力下滑與消化功能減弱。提供保暖的睡窩、鋪上柔軟毯子以及避免冷風直吹，都能有效幫助牠維持舒適體溫。

若貓咪活動力變低、耳朵冰冷、頻繁抓癢或變得黏人敏感，都是身體在傳遞「需要保暖與照顧」的訊號。圖:istockphoto

二、寒冷讓關節僵硬，高齡貓更容易不舒服

寒流來襲時，高齡貓的關節負擔會特別明顯。許多年長貓咪在冬季會開始動作變得緩慢、跳躍不如以往敏捷，甚至上下床或貓跳台都變得猶豫。這些行為通常代表關節在低溫下變得僵硬，牽動到牠的整體活動能力。若貓咪平時已經有輕微關節炎，寒冷更可能放大牠的不適感。

飼主若能在冬天提供較溫暖的休息空間，並避免讓貓咪睡在地板或冰冷瓷磚上，能有效降低關節負擔，讓牠活動起來更輕鬆自在。

三、乾燥環境可能引發皮膚脫屑與毛髮粗糙

冬季一到，空氣乾燥往往會讓貓咪的皮膚變得更敏感。當皮膚表層缺乏水分，毛髮會開始失去光澤，甚至出現脫屑、搔癢的狀況。有些貓咪會因此增加舔毛的頻率，試圖透過唾液讓皮膚感覺「濕潤」一些，但這種行為長期下來反而可能造成局部掉毛或毛球累積。

若飼主發現貓咪最近比平常更愛抓癢、舔腹部或摩擦家具，就代表牠的皮膚已經受乾燥影響。保持適度的室內濕度、避免過度洗澡，都能減緩皮膚負擔。

四、免疫力在冬天容易下降，讓疾病更容易上身

寒冷不只影響貓咪的皮膚與活動力，也會悄悄改變牠的免疫狀態。當貓咪在冬天攝取的水分減少、活動量下降，加上體溫調節需要消耗更多能量，牠的免疫系統也會因此受到影響。許多貓咪在冬天容易出現打噴嚏、流鼻水或眼部分泌物增加的情況，這些都是身體正在對抗環境變化的信號。保持室內溫度穩定、確保貓咪願意喝水、讓牠多活動，都能讓免疫力維持在健康狀態。

五、寒流讓情緒敏感度提高，壓力也更容易累積

冬季日照時間變短，加上氣溫降低，某些貓咪會在這段期間出現情緒起伏。牠們可能變得更愛黏人、容易受到驚嚇，或在環境變動稍微明顯時就顯得不耐煩。

低溫會讓貓咪的活動慾下降，而未被消耗的能量也可能轉化成壓力，導致牠出現無故叫聲變多、亂抓東西或睡眠變得不規律的情況。適度陪玩、提供簡單的互動玩具，能幫助牠釋放情緒，也能提升生活中的安全感。

提供溫暖睡窩、維持室內濕度、適度陪玩與穩定作息，就能幫助貓咪在寒冬保持健康、舒適又安心的狀態。圖:istockphoto

貓咪在冬季面臨的挑戰比人們想像的更多，從體溫調節、皮膚狀態到情緒變化，都可能在寒流來襲時被放大。只要飼主在日常生活中多一些觀察與調整，提供適當溫暖環境與穩定作息，貓咪就能在最冷的季節依然保持健康又自在的好狀態 !