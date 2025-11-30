冬季就要暖色系 仁愛圓環周遭爆開火樣花卉

11月至12月間仁愛路浪漫花卉盛開了，市民朋友也能在大街輕鬆賞花。臺北市政府公園處透過複層式設計特色草花，在仁愛圓環及中央分隔島、槽化島、綠地等區域營造形色質地變化，展現出市容獨特景觀，為來往駕駛及行人提供靚麗風景。

公園處表示，仁愛路為北市東西向重要道路之一，具重要的城市綠廊意象，公園處依各路段環境條件，設計搭配季節草花、地被及灌木，以具「臺北市城市綠化櫥窗」美稱的仁愛圓環及周邊分隔島為例，選用銀紋沿階草、細葉雪茄花、胡椒木、紅粉撲花、斑葉六月雪等，營造細膩質感及高低層次變化，搭配曲線種植的搶眼色彩季節草花，呈現簡潔又具變化的都市綠色空間。其中仁愛路季節草花1年規劃6期，每期皆搭配1至2種花卉與多種配色，而現在11月至12月仁愛路的季節特色草花選用是一串紅及粉萼鼠尾草，目前花況盛開為整體景觀帶來細緻的鮮豔、浪漫色彩。

公園處園藝工程楊國瑜隊長表示，一串紅原產於巴西，其觀賞部位為宿存鐘形花萼，花謝後花萼仍可觀賞數月，外觀如同爆竹垂掛，因此又名「爆竹紅」；粉萼鼠尾草原產於北美，唇型花，其鐘型花萼即使於花朵枯萎後仍留存，遠看如開花一般，如薰衣草的花穗般浪漫。今年仁愛路選用紅色、紫色及鮭紅色一串紅，而仁愛圓環選用白色、藍色的粉萼鼠尾草，盼以細緻優雅的粉萼鼠尾草妝點城市一隅，並以鮮紅如燃燒火焰的一串紅花朵，帶給市民朋友滿溢的喜氣及祝福。

在繁忙的城市節奏中，若您行經仁愛路時，不妨留意沿途植栽設計巧思，感受片刻愜意與心靈放鬆。

（資料來源：台北市政府）