冬季微醺新主角！臺虎精釀推威士忌＋啤酒，金色三麥草莓酒登場

臺虎精釀、高原騎士 Highland Park 與臺南酒吧 TCRC 再度聯手，推出全新混血啤酒《威香調啤 Wee Boilermaker》，把威士忌的石楠花蜜燻香與琥珀拉格的清爽一口融合，打造比前作更輕盈卻同樣有深度的風味層次。從蘇格蘭奧克尼群島的海風香氣，到臺虎打造的細緻氣泡，再由 TCRC 首席調酒師阿翔調和收尾，每一口都像把島嶼風景喝進喉間。另一邊，SUNMAI 金色三麥則以真實鮮果端出冬季最療癒的草莓系列，包含酸甜清爽的「鮮果草莓啤酒」與帶點奇幻氣息的「草莓桃子調酒」，陪伴所有年末聚會。從威士忌香到草莓甜，這個冬天的微醺選擇，被各品牌玩出新高度。

臺虎精釀、高原騎士 Highland Park 與臺南指標酒吧 TCRC 再度攜手合作，推出全新混血啤酒《威香調啤 Wee Boilermaker》。有別於上次的聯名酒《希密爾之歌》濃烈厚實的風格，這次的合作以更輕盈的酒體呈現，延續前作的風味精神，轉以清爽與平衡作為新焦點。

「世界烈酒之最」高原騎士單一麥芽威士忌的靈魂來自蘇格蘭最北端的奧克尼群島，自然環境孕育出石楠花蜜與煙燻的香氣，成為整體風味靈感的起點。臺虎則為這股風味量身釀造出一款琥珀色澤的清爽型拉格，以圓潤酒體與細緻氣泡襯托高原騎士12年的香氣，再透過 TCRC 首席調酒師阿翔的調製，展現出威士忌、啤酒的麥香柔順融合的層次風味。《威香調啤》維持5%酒精濃度，入口滑順飽滿、香氣層次分明，不僅能喝出高原騎士的石楠花蜜燻香靈魂，也能享受啤酒的暢快。

包裝設計延續高原騎士的全新品牌視覺，罐身放上臺虎、高原騎士與 TCRC 三方 LOGO。整體設計概念取自透過酒杯望向朦朧的奧克尼群島，霧面質感與底部漸層色彩象徵海島的天空、石楠花、綠地與大海，帶來有如將島嶼風味一口飲下的感受。

《威香調啤 Wee Boilermaker》已於臺虎精釀直營門市、BAR TCRC、BAR HOME、Phowa、City Super 及 微風超市復興店限定販售。（圖／臺虎提供）

另外，SUNMAI金色三麥今年推出超高人氣、以爆量真實草莓鮮果為特色，兩款能陪伴所有年末場景的微醺選擇「鮮果草莓啤酒」與「草莓桃子調酒」。前者以真實鮮果、果汁釀造打造自然香氣與酸甜平衡，讓草莓風味不只是可愛，而是能真正提升冬季儀式感的存在。全新「草莓桃子調酒」則是以「Drink me！喝一口奇幻微醺魔法」為概念，帶領消費者走進專屬冬季的奇幻微醺世界，無論喜歡啤酒或調酒，都能被草莓的甜香驚喜包圍。

SUNAMI金色三麥鮮果草莓啤酒於7-ELEVEN、家樂福、樂比亞販售。草莓桃子調酒於全聯福利中心、全家便利商店、萊爾富、OK便利商店、POYA寶雅、city'super、樂比亞與各大高階百貨限量販售。（圖／金色三麥提供）

※喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒

