冬季心因性休克人數攀升！三總 Shock Team「搶時間」救命 多科別同時啟動，心臟急重症從急救到長期支持一條龍完整照護 ！

隨著冬季到來、氣溫明顯下降，心血管疾病風險也隨之升高。根據台北市衛生局資料顯示，心血管疾病死亡人數集中於12月至2月，其中又以急性心肌梗塞、心因性休克等心臟重症最為致命。心因性休克常被視為心臟疾病中最危急的狀況之一，不少患者從胸悶、冒冷汗到血壓驟降，病程在短時間內急轉直下。對此，國防部軍醫局 蔡建松局長表示，心因性休克是最需要「搶時間」的重症之一，醫療團隊的啟動速度往往攸關生死，如何建構能即時反應、長期支持的重症醫療體系將是拯救患者們的一大重點。而三軍總醫院心臟血管外科移植醫學部 柯宏彥主任與心臟內科 蔡宗能主任也分享，三軍總醫院在局長的帶領下，透過成立Shock Team 的跨科整合與制度化運作，幫助每一位心臟重症患者在最短時間內獲得最合適的治療、把握黃金治療時機。

圖/國防部軍醫局蔡建松局長指出，心因性休克是最需要「搶時間」的重症，建構即時反應、能長期支持的重症醫療體系，是拯救患者的關鍵。

氣溫驟降增心因性死亡風險 三總多科別組Shock Team，同步啟動搶救黃金時間

三軍總醫院心臟內科 蔡宗能主任指出，低溫會導致血管收縮、血液濃稠度上升，進而增加心血管疾病發生風險。研究顯示，氣溫每下降 1°C，心血管疾病發生率增加 1.2%，死亡率上升 1.6%。另有研究指出，若未及時啟動機械循環支持或介入治療，延誤時間越長，院內死亡率越高。因此，近年國際醫界皆強調以團隊合作為核心的心因性休克治療模式──「Shock Team」，以爭取最佳治療時效。

三軍總醫院心臟血管外科移植醫學部柯宏彥主任表示，三總目前已建置完整 Shock Team，由心臟內科、心臟外科、麻醉科、加護醫療團隊及體外循環技術師等多科別即時整合，採取「同時啟動」機制，加速決策與介入，為患者爭取關鍵治療時間。



圖/三軍總醫院心臟血管外科柯宏彥主任指出，及早導入長效型左心室輔助器（LVAD），有助維持器官功能並爭取後續治療機會。

從急救到長期支持，Shock Team提供一條龍心臟完整照護 成功搶救10%心臟功能！搭配左心室輔助器，助學生重獲新生

「心臟救回來，但若其他器官已經衰竭，仍無法真正康復。」三軍總醫院心臟血管外科移植醫學部柯宏彥主任指出，三總透過 Shock Team 治療模式，讓許多原本可能錯失治療時機的心因性休克患者得以及時獲救。心臟內科蔡宗能主任也說明，當患者送入急診後，急診醫師會立即啟動流程，通知心臟專科進行診斷與初步治療；若藥物無法穩定病情，便由外科團隊與相關專科同步介入，爭取搶救時效。

在病情穩定後，三軍總醫院進一步整合心臟內外科、呼吸治療師、營養師、藥師及護理團隊，提供中長期照護與持續追蹤，並依患者病況評估是否需要導入長效型左心室輔助器（Left Ventricular Assist Device）或進行心臟移植評估，以維持整體器官功能與後續生活品質。然而，台灣心臟移植資源仍相當有限，每年僅約 60 至 80 顆心臟可供移植，卻有超過 350 名患者等待。柯宏彥主任指出，若患者在等待期間出現腎臟、肝臟等重要器官衰竭，甚至可能因此失去移植資格。對於末期心衰竭或重症心臟病患而言，及早評估長效型左心室輔助器（LVAD）的介入時機，有助於在現行健保條件下維持器官功能與生活品質。隨著台灣邁入超高齡社會，左心室輔助器（LVAD）亦可協助年長患者維持基本生活功能與自主性，減輕家庭照護負擔，對整體社會成本亦具正面效益。

柯宏彥主任也與我們分享，曾有一位大學生在念書時突然昏倒送至三總，當時發現心臟已剩10%左右的功能，透過Shock Team 立即啟動「同時啟動」流程，經藥物治療及臨時機械循環支持穩定病情，但觀察後心臟功能未恢復，因此轉為使用長效型左心室輔助器，如今恢復良好，目前已順利返回校園完成學業，生活功能與一般人無異。



圖/三軍總醫院心臟內科蔡宗能主任表示，冬季氣溫驟降增加心因性休克風險，透過 Shock Team 同步啟動，有助把握黃金治療時間。

三軍總醫院已成北區心因性休克重症轉診中心 醫籲：勿忽視身體警訊、及早就醫是關鍵

三軍總醫院透過 Shock Team 與跨科整合機制，從急診、急救到中長期治療，建立起完整且高效率的照護流程，不僅成功挽救多位命懸一線的患者，也逐步成為北區重要的心因性休克轉診中心。柯宏彥主任強調，心因性休克的治療關鍵在於「及早辨識、及早介入」，並感謝政府長期投入資源，建構完善的急重症醫療照護網絡，讓重症患者能在關鍵時刻獲得即時支援。

最後，蔡建松局長從公共衛生與政策面呼籲，冬季為心血管事件的高風險時期，政府將持續推動心血管疾病預防與健康促進措施，提醒民眾留意身體警訊，並配合良好生活作息與健康管理。一旦出現呼吸困難、下肢水腫、全身無力等疑似心衰竭症狀，應儘速就醫評估，把握黃金治療時間，以降低重症發生風險。



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為冬季心因性休克人數攀升！三總 Shock Team「搶時間」救命 多科別同時啟動，心臟急重症從急救到長期支持一條龍完整照護 ！