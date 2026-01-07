冬季心因性休克人數攀升 醫師曝光「3奪命警訊」別輕忽

醫師提醒，氣溫下滑，會增加心血管疾病發生率與死亡率；示意圖。（Pixabay／Image by Pexels）

強烈大陸冷氣團發威，全台多處發布低溫特報！醫師提醒，氣溫下滑，會增加心血管疾病發生率與死亡率，「心臟救回來，但若其他器官已經衰竭，仍無法真正康復。」民眾勿忽視呼吸困難、下肢水腫、全身無力等身體警訊、及早就醫才是關鍵。

中央氣象署今（7日）10時38分發布低溫特報，今、明（8日）強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今日新竹以北及宜蘭局部地區有持續10度左右或以下氣溫「橙色燈號」發生的機率，請注意防範。

隨著氣溫明顯下滑，心血管疾病風險也隨之升高！台北市衛生局資料顯示，心血管疾病死亡人數集中於12月至2月，其中又以急性心肌梗塞、心因性休克等心臟重症最為致命。日前有1名21歲男大生上課期間圖昏倒，送醫後宣告不治，初判為心因性猝死。

台北市衛生局長黃建華日前就提醒，民眾外出，活動應加強頭頸部及四肢末端保暖，罹患慢性病、心血管疾病患者等高風險族群更應提高警覺，同時提醒掌握避免飯後或酒後立即泡澡、避開高風險時段運動、避免大吃大喝等7招低溫保健。

三軍總醫院心臟內科蔡宗能主任指出，低溫會導致血管收縮、血液濃稠度上升，進而增加心血管疾病發生風險，氣溫每下降1度，心血管疾病發生率增加1.2%，死亡率上升1.6%，若未及時啟動機械循環支持或介入治療，延誤時間越長，院內死亡率越高。

三總心臟血管外科移植醫學部主任柯宏彥提醒，末期心衰竭或重症心臟病患本身就是心因性休克的風險族群，若長期放任、未及時治療，還可能影響其他器官，呼籲此類患者及早評估長效型左心室輔助器（LVAD）的介入時機，以利於維持器官功能與後續生活品質。

柯宏彥說明，即使心臟救回來，不過如果其他器官已衰竭，仍無法真正恢復，為搶救心因性休克患者、減少後續併發症，三總透過Shock Team治療模式，讓許多原本可能錯失治療時機的心因性休克患者得以及時獲救，在保下患者生命的同時並降低對其他器官的損害。

國防部軍醫局局長蔡建松指出，心因性休克為最需要「搶時間」的重症之一，醫療團隊的啟動速度往往攸關生死，也提醒民眾要留意身體健康警訊，一旦出現呼吸困難、下肢水腫、全身無力等疑似心衰竭症狀，應儘速就醫評估，把握黃金治療時間，以降低重症發生風險。

