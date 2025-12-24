冬季心房顫動發作高！ 新式脈衝場消融術成治療新利器





【NOW健康 楊芷晴／台北報導】高阿姨因平日工作時間長，尤其冬季下班時都已月黑風高，在某個忙碌的工作天用完晚餐後，當她一踏出餐廳時，一陣冷風直吹而來讓她突然心跳加速並伴隨著頭暈噁心，跌坐在地上，身旁友人發現不對勁就趕緊將她送至急診，經醫師檢查診斷出心房顫動，還發現有短暫性中風情形，因此安排了住院觀察。並且在心臟科醫師的建議下，病人接受了根治性治療的電燒手術，但因家人擔心手術風險，所以選擇了較低風險的脈衝場消融術，在手術成功完成後，高阿姨也很快地順利出院。



心房顫動是常見的心律不整 如同亂鼓敲鑼易形成血栓風險



國泰綜合醫院心血管中心病房主任黃奭毓指出，隨著氣溫下降，冬天不僅讓人手腳冰冷，也讓心臟變得「不安分」。臨床上發現冬季是心律不整特別是心房顫動的好發季節。許多病人原本心跳規律，但在天氣轉冷後，卻突然出現心悸、胸悶或頭暈等症狀，甚至因此中風住院。

廣告 廣告



心房顫動是一種常見的心律不整，主要是心房內的電流傳導混亂、快速且不規則，導致心臟收縮失去節奏。正常情況下，心臟跳動像整齊的鼓點；但在心房顫動時，心房像是「亂敲鑼鼓」，心室也跟著節奏紊亂，使血液無法有效輸出。這種不規則的心跳會使血液滯留在心房內形成血栓，一旦血栓脫落進入腦部，就可能引發缺血性腦中風。根據研究，心房顫動患者的中風風險是一般人的5倍，且中風後的預後較差。



冬季心房顫動發作率提高 醫師歸納高風險族群與4個成因



冬季心房顫動發作率上升，黃奭毓醫師分析，與以下幾個原因有關：



1.氣溫驟降會造成血管收縮、血壓升高，使心臟負荷加重。



2.交感神經活性上升，心跳更容易不穩定。



3.呼吸道感染、感冒或發燒，也會誘發心律不整。



4.冬季活動量減少、體重增加、血壓與血糖控制較差，都是潛在誘因。



特別是在高齡族群、高血壓、糖尿病、心臟病或慢性腎臟病患者中，更容易因上述因素導致心房顫動發作。



民眾應留意心房顫動常見症狀 臨床治療重點分成3大方向



心房顫動的表現因人而異，部分病人甚至沒有明顯感覺。常見症狀包括：心悸、心跳不規則或跳太快、胸悶、呼吸困難、頭暈、疲倦、甚至發生中風。若出現這些症狀，建議及早就醫進行心電圖或24小時心律監測確認診斷。



黃奭毓醫師說明，心房顫動治療的重點可分為三方面：



1.預防中風： 使用抗凝血藥物（如口服新型抗凝劑）防止血栓形成。



2.控制心臟節律或心跳速率： 使用藥物如乙型神經阻斷劑、鈣離子通道阻斷劑或抗心律不整藥。



3.根治性治療／心導管消融術： 針對心臟內異常電傳導來源進行燒灼或隔離，是目前有效率最高的治療方式之一。



新式脈衝場消融術選擇性破壞心肌細胞膜 安全且成功率高



傳統的心導管消融多採用射頻熱能或冷凍能量來破壞異常的心房組織，但這些方式可能造成周圍組織如食道、橫膈神經等的熱傷害。近年興起的脈衝場消融術（PFA），是利用「超高電壓、極短脈衝」的電場能量，選擇性破壞心肌細胞膜，而不影響血管與食道等非心肌組織。這項技術的優點包括：



▸安全性更高： 降低燙傷或神經損傷風險。



▸手術時間更短： 多數病例可在1小時內完成。



▸復原快、成功率高： 臨床研究顯示成功率與傳統射頻消融相當甚至更優。



目前此技術已在歐美亞洲多國陸續臨床應用，成為心房顫動消融治療的新里程碑。



要降低心房顫動發生機率 應控制三高並養成良好生活習慣



黃奭毓醫師提醒，民眾要預防心房顫動發生，應從維持良好的生活習慣做起：



▸保持適度運動，避免過度勞累或暴露極冷極熱的環境。



▸控制血壓、血糖與體重。



▸減少過量咖啡因與酒精攝取。



▸規律服藥與追蹤，尤其是已有心臟病或三高者。



心房顫動雖常見，但並非無法控制。隨著醫療技術的進步，包含脈衝場消融術等新型治療，已讓患者有更多安全有效的選擇。冬天來臨時，若出現心悸或胸悶等不適，請勿輕忽，及早就醫檢查，讓心臟在寒冬中仍能穩定跳動。



# 首圖來源／Freepik



更多NOW健康報導

▸冬季好發泌尿疾病！男女大不同 醫提醒預防黃金三原則

▸早上腰部僵硬、無法後仰！ 下背「鈍痛」恐小面關節症候群