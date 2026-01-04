冬季心房顫動進入高峰期 醫解析關鍵對策
【健康醫療網／記者陳靖安報導】高阿姨長期工作繁忙，某天冬夜用餐後外出，突遇冷風導致心跳加速、頭暈噁心，甚至跌坐在地，送醫後確診為心房顫動，並出現短暫性中風。經國泰綜合醫院心血管中心病房主任黃奭毓醫師評估後，在家屬考量安全性的前提下，接受新式脈衝場消融術治療，術後恢復良好、順利出院。臨床觀察發現，類似案例在冬季特別常見，顯示心房顫動與氣候變化密切相關。
什麼是心房顫動？中風風險高五倍
心房顫動是一種常見心律不整，因心房電訊號混亂且快速，導致心跳不規則、效率下降。黃奭毓醫師指出，當血液在心房內滯留，容易形成血栓，一旦脫落進入腦部，就可能引發缺血性中風。研究顯示，心房顫動患者的中風風險約為一般人的五倍，且中風後失能與死亡風險更高。
天冷為何易發作？四大誘因要注意
黃奭毓醫師表示，冬季心房顫動發作率上升，與血管收縮、血壓升高、交感神經活性增加有關；加上感冒、發燒等感染，以及活動量下降、體重與血糖控制變差，都可能誘發心律不整。高齡者、三高族群、心臟病與慢性腎病患者，更需提高警覺。
心悸胸悶別輕忽 症狀差異大
心房顫動症狀因人而異，有些人幾乎無感，有些則出現心悸、胸悶、呼吸困難、頭暈、疲倦，甚至首次發作就是中風。若出現心跳不規則或不明原因不適，建議及早接受心電圖或長時間心律監測。
治療三大目標 防中風是關鍵
心房顫動治療重點包括：一是使用抗凝血藥物預防中風；二是以藥物控制心跳速率或節律；三是進行心導管消融術，針對異常電傳導區域加以隔離或破壞，達到根治目的。
脈衝場消融術 安全性再提升
相較傳統射頻或冷凍消融，脈衝場消融術（PFA）利用極短高電壓電場，選擇性破壞心肌細胞，對食道與神經影響較小。黃奭毓醫師指出，PFA 手術時間較短、復原快，成功率與傳統方式相當，已成為心房顫動治療的重要選項。
養成良好生活習慣＋及早介入 降低冬季發作風險預防心房顫動，應維持規律運動、避免過度勞累與寒冷刺激，並控制血壓、血糖與體重，減少酒精與過量咖啡因攝取。對已確診患者而言，規律服藥與追蹤尤為重要。
心房顫動雖常見，卻非無法控制。隨著新式消融技術進步，患者已有更多安全有效的治療選擇。黃奭毓醫師提醒，冬季若出現心悸、胸悶或頭暈，務必及早就醫，把握黃金治療時機。
