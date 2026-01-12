冬季心血管殺手不只心肌梗塞，胸背痛如刀割恐是主動脈剝離

寒流一波波來襲，研究顯示，氣溫每降低 10°C，收縮壓就會上升 6.2 mmHg；每當收縮壓上升 10 mmHg，將增加 41％心血管疾病死亡率。在所有心血管疾病中，部分主動脈剝離患者以突發胸痛、背痛送醫，第一時間常被懷疑是心肌梗塞或心絞痛，若未及時安排影像檢查，恐錯失搶救時機。

新竹台大分院生醫醫院外科部心臟血管外科醫師白丞栩說明，主動脈是將心臟血液送往全身的主要血管，當內膜破裂，血液灌入血管壁形成「真腔」與「假腔」，血管壁可能持續撕裂甚至破裂，導致心包填塞、腦部或內臟器官缺血，若患者不治療可能在 24-48 小時內死亡。

主動脈剝離高風險因子、症狀有哪些？要如何診斷？

除了高血壓是主動脈剝離主要的危險因子，其餘還包括馬凡氏症等先天性結締組織疾病、家族史、主動脈瘤、二葉式主動脈瓣，另有抽菸、年紀大、男性、妊娠後期、外傷、劇烈用力及可卡因使用等誘發因素。

症狀方面，典型表現為突發、劇烈胸痛或背痛，患者常形容為刀割或撕裂感，疼痛可延伸至頸部、腹部或下肢，並可能合併冷汗、呼吸困難、昏厥。若出現左右血壓或脈搏不對稱，甚至單側無力、說話不清，代表可能已有腦部或器官缺血。

主動脈剝離會影響心臟血流，也可能導致心肌梗塞，以新竹台大分院為例，1 年約 1-2 例主動脈剝離是以心肌梗塞表現；若裂至內頸動脈或椎動脈，則以中風表現。因此白丞栩表示，確診關鍵在於影像檢查，以電腦斷層血管攝影（CTA）最快且最常使用，必要時可輔以經食道心臟超音波（TEE）或核磁共振（MRI），其餘檢查還包括理學檢查、心電圖、血液檢查等。

A 型、B 型主動脈剝離有何不同？怎麼治療？

依史丹佛分類法，涉及升主動脈的 A 型主動脈剝離死亡率最高，須立即手術置換主動脈，可視需要合併瓣膜、主動脈根部或弓部修補，以控制血壓與心跳、止痛、減少剝離惡化；僅影響降主動脈的 B 型，若無併發症可先藥物控制與密切追蹤，一旦出現破裂、器官缺血或血壓與疼痛不穩，則需血管內支架或開放手術。

白丞栩提醒，緊急手術可能出現中風、癱瘓意識改變，心衰竭、心肌缺血、急性腎衰竭、肺部感染或延遲拔管等併發症，甚至嚴重出血需再次手術；整體死亡率約 10% 至 25%；若合併高齡、休克、心包填塞或多重器官缺血，死亡率可上升至 30% 至 50%。

白丞栩呼籲，若民眾出現突發胸痛、背痛或劇烈不適，切勿僅以為是心臟病發作，應立即至具經驗的醫療院所就醫並告知症狀特性，才能在與時間賽跑的致命疾病中，爭取存活機會。

文／周佩怡、圖／巫俊郡