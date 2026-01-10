冬季心血管風險升高，三總團隊守護心因性休克患者

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

隨著冬季來臨，氣溫驟降，心血管疾病風險也隨之增加。台北市衛生局統計顯示，心血管疾病死亡人數集中在12月至2月，其中以急性心肌梗塞、心因性休克等心臟重症最為致命。心因性休克被視為心臟疾病中最危急的狀況之一，患者可能在短時間內由胸悶、冒冷汗，急轉直下至血壓驟降。

國防部軍醫局蔡建松局長表示，心因性休克是最需要「搶時間」的重症之一，醫療團隊的啟動速度往往攸關生死。三軍總醫院心臟血管外科移植醫學部柯宏彥主任及心臟內科蔡宗能主任分享，三總透過成立Shock Team，整合多科別資源，確保每位心臟重症患者能在最短時間內獲得最合適治療，把握黃金搶救時機。

廣告 廣告

冬季低溫提升心血管風險

蔡宗能主任指出，低溫會導致血管收縮、血液濃稠度上升，增加心血管疾病發生率。研究顯示，氣溫每下降1°C，心血管疾病發生率增加1.2%，死亡率上升1.6%。若未及時啟動介入治療或機械循環支持，院內死亡率將大幅上升。

柯宏彥主任表示，三總已建立完整Shock Team，由心臟內科、心臟外科、麻醉科、加護醫療團隊及體外循環技術師組成，採取「同時啟動」機制，加快決策與介入，爭取關鍵搶救時間。

Shock Team提供全方位照護

Shock Team不僅負責急救，也提供中長期整合治療，包括心臟內外科、呼吸治療師、營養師、藥師及護理團隊的協作。患者病情穩定後，若需要，醫療團隊會評估是否導入長效型左心室輔助器（LVAD）或進行心臟移植，以維持器官功能與生活品質。

柯宏彥主任分享，曾有一名大學生因心臟功能僅剩10%緊急送醫，透過Shock Team立即啟動搶救流程，經藥物與臨時機械循環支持後，最終使用LVAD順利康復，如今已返回校園完成學業。

三總成北區心因性休克重症轉診中心

三軍總醫院透過Shock Team及跨科整合機制，從急診、急救到中長期治療，建立完整、高效率的照護流程，逐步成為北區心因性休克重症轉診中心。柯宏彥主任提醒，心因性休克治療關鍵在於「及早辨識、及早介入」。

蔡建松局長也從公共衛生角度呼籲，冬季為心血管事件高風險期，民眾應留意身體警訊，養成規律作息與健康管理習慣。一旦出現呼吸困難、下肢水腫、全身無力等疑似心衰竭症狀，應立即就醫，以降低重症發生風險。

（記者李政純、文章授權提供／NOW健康）

延伸閱讀：

·「臉上3條紋路」恐是心臟病警訊！耳垂出現皺摺注意 1圖自測風險

·兒童猛爆性心肌炎第1症狀非胸痛！ 兒科醫警告「2異常」：當心非死即傷