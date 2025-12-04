冬季必學「精緻漫畫手」養成法！3款熱搜護手霜＋奢華手部護理帶你告別乾燥暗沉雞爪手

（圖／取自itky75 IG）

進入最容易手乾裂的季節，一雙看起來細緻柔嫩的「貴婦手」比任何飾品都加分。這次整理三個完全不同風格的冬季手部保養：CREED 的奢華級手部護理、Melvita 的花果系天然潤澤，以及 Caudalie 的法式優雅三入組，都是這季討論度最高、送禮自用都會大加分的手霜選擇。

CREED：大安旗艦店限定的20分鐘金萃奢潤手部護理，讓保養變成真正的儀式感

CREED於今年冬天全新推出的金萃奢潤身體系列，本來就以純淨成分、細膩質地和強烈香氛延伸聞名，而為了讓消費者能更深入體驗，這次它們還選在大安旗艦店推出全球獨家的「20分鐘金萃奢潤手部護理」—從溫熱敷布、香氣嗅吸到專業按摩節奏，完整把身體護理的高級感濃縮在一雙手上，完全是忙碌都市人的冬季小奢侈！護理中搭配含維他命 B3、角鯊烷、乳油木果油的金萃護手霜，不只修護乾燥，還能在掌心留下極有層次的香氛餘韻，精準呈現CREED 對「感官儀式」的高規格詮釋。

CREED 20分鐘金萃奢潤手部護理採專屬預約制，活動日期為12/15至2/28，每日限額，詳情請洽大安旗艦店香氛顧問。（圖／品牌提供）

Melvita：玫瑰潤澤、花蜜修護、紅石榴豐潤三大明星香氛，把手部乾荒一次救回來

這季最熱門的歐系天然植萃一定是Melvita！它們把冬季三大人氣味道一次集結：玫瑰系列主打清新柔和、保濕不黏手；花蜜系列是厚潤舒緩路線，像是給乾裂手背做急救；紅石榴系列則帶一點果香奶昔感，搭配Omega-5的紅石榴果油，能讓雙手變得滑順又有光澤。三款護手霜都強調修護度、滋潤度與日常使用的便利性，瓶身也採用高比例回收材質製成，是今年小資女與學生族狂推的「最好入手的貴婦級護手霜」。

Melvita玫瑰潤澤護手霜30ml／420元、花蜜滋養修護手霜30ml／420元、紅石榴豐潤護手霜30ml／420元（圖／品牌提供）

歡慶新品上市，凡購買香氛果油系列3件即享85折，並加贈迷你收納鐵盒乙個，很適合拿來當交換禮物！（圖／品牌提供）

Caudalie：法式優雅護手霜3入組，白麝香、玫瑰、葡萄籽香味一次擁有

Caudalie於送禮季節推出的「法式優雅護手霜3入組」完全是交換禮物大熱門！組合內收錄經典明星的葡萄籽滋潤抗氧護手霜、限定香味的玫瑰香氛手霜與白麝香護手霜，每條都是30ml、質地清爽不黏，吸收速度快又帶細緻留香。配方高達98%天然純素，用葡萄籽油、乳木果油與酪梨油保護乾燥肌膚，對於指緣破皮、乾燥粗糙都很有感，是這季最能代表「法式細緻感」的實用手部禮盒。

Caudalie法式優雅護手霜3入組／650元（圖／品牌提供）





