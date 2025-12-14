冬季憂鬱症 睡眠時間拉長品質卻下降

下星期天，就是冬至了，是北半球一年當中白天最短、夜晚最長的時間點，您有聽說過冬季憂鬱嗎？這種症狀，在北歐相當常見，因為日照時間很短、甚至沒有日照，還要面對都是嚴寒天氣，會造成腦內的血清素、以及褪黑激素不足，馬上看看當地人如何克服冬季憂鬱。

北歐國家對漫長、黑暗的冬季並不陌生。白天極短，氣候嚴寒，長時間缺乏陽光，容易引發「冬季憂鬱症」。芬蘭健康與福利研究所教授｜帕爾托寧：「冬季期間的症狀，通常包括睡眠品質差，這意味著睡眠時間會延長。」

冬季黑暗會打亂人體的生理時鐘，睡眠時間平均比夏天長1到3小時，但醒來後依然疲倦。此外，食欲增加，也會讓人精力不足。芬蘭健康與福利研究所教授｜帕爾托寧：「食欲通常會增加，你可能會渴望攝取碳水化合物，也就是所有含糖或澱粉的食物，特別是在晚上會吃得很多。」

專家建議，要維持社交與運動習慣，避免孤立，也能幫助控制冬季體重增加。對於有嚴重症狀的人，光療與藥物治療是必要選擇。瑞典烏普薩拉大學藥理學教授｜班乃迪克：「光線對你的幸福感有直接影響，它能增加大腦中的血清素，讓你心情愉快。」

此外，北歐人還有其他對抗寒冬的傳統。瑞典人喜歡和朋友或同事一起放鬆，享受咖啡與點心的休息時光、丹麥人則透過溫暖、舒適的居家環境，以及簡單愉悅的活動放鬆身心。而芬蘭的冰水與桑拿交替，都能讓身心恢復活力。芬蘭總統｜史塔布：「先泡冰水 再去桑拿，然後再泡一次冰水，再去一次桑拿 最後沖個澡，就這樣去面對外面的天氣，你一定可以應付得來。」

