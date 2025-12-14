冬季憂鬱 中醫6招改善

冬季憂鬱是常見的季節性情緒疾病，通常在冬季發生多樣的症狀。執業中醫師徐瑋億表示，傳統中醫認為，面對冬季憂鬱帶來困擾，共有六招可以改善症狀，第一，多洗熱水澡或泡溫泉，手腳溫暖會讓人較有精神、更有活力。第二，規律運動，運動可以鼓舞陽氣，提振精神、增強體力，多巴胺分泌會讓身體有愉悅感，如果時間不夠，也可以做一些簡單的伸展操。

徐瑋億指出，第三，多到戶外曬太陽，陽光不但能溫煦四肢，也能促進大腦釋放血清素，有助於鎮定情緒反應。第四，日常飲食調整，手腳冰冷、陽氣虛弱的人，可在料理中適度加入蔥、薑、大蒜、韭菜、肉桂、栗子、麻油、辣椒、胡椒、孜然、八角等辛溫食材，也可搭配羊肉來適當食補。

徐瑋億醫師進一步指出，第五，多喝溫水，少吃冷飲寒食，冰飲、寒涼水果、蔬菜會把寒氣帶入體內，消耗體內陽氣，手腳容易冰冷的人，建議盡量喝溫飲比較好。第六，充足睡眠，不要熬夜，中醫認為，睡眠是一大補，可以修復精神氣力，長期熬夜，很容易耗傷陽氣，充足的睡眠很重要，晚上十一點到凌晨三點時段，這是人體蓄養陽氣的時間，這個時段睡得越充足，體內的陽氣就會越旺盛，精神與心情都會比較健康。

值得一提的是，古代《黃帝內經》記載，「冬三月，此謂閉藏，水冰地坼，無擾乎陽，早臥晚起，必待日光。」意思是說，冬天人們早點睡覺，早晨等到太陽出來之後再出來活動，因此，充足睡眠是冬季最重要的養生之道。