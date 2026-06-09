《冬季戀歌》韓流始祖被野生捕獲！53歲裴勇浚白髮藏不住 身旁還有挺孕肚的她

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裴勇浚（右圖右）7日現身新加坡機場，朴信惠也同行。翻攝IG@zaobaosg.entertainment

曾以《冬季戀歌》紅遍亞洲的「韓流始祖」裴勇浚近況曝光！已淡出演藝圈的他，昨（8日）被新加坡《聯合早報》報導，帶著嬌妻朴秀珍與兩個小孩到新加坡度假，懷著二胎的朴信惠一家也同行，兩家韓流明星家庭一現身，立刻成為熱議焦點。

裴勇浚近年已淡出演藝圈，目前帶著偶像出身的老婆朴秀真，以及一雙兒女一家四口定居夏威夷，不過他的代表作《冬季戀歌》、《太王四神記》至今仍是經典韓劇名作，7日一現身新加坡樟宜機場，立刻被當地民眾認出。

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儘管53歲的裴勇浚，頭上冒出不少白髮，不過巨星氣場依舊藏不住，據目擊民眾表示，「裴勇浚戴著帽子和口罩，只露出眼睛，因為仍戴著招牌眼鏡，看起來就像是拍攝《冬季戀歌》時期的模樣。他的太太身材非常纖細，皮膚也很白皙。」

此外，引人注目的是，4月剛報喜懷了第二胎的朴信惠，也穿著寬鬆服裝、挺著孕肚現身，而她的演員老公崔泰俊也隨後推著行李推車出現，兩人的4歲長子則坐在行李推車上，也是朴信惠的兒子首度被拍到。

裴勇浚（右）與朴秀真（左）被直擊帶著小孩出遊新加坡。翻攝IG@zaobaosg.entertainment

懷孕的朴信惠也一同出遊。翻攝IG@zaobaosg.entertainment

朴信惠（左）打扮休閒，裴勇浚的一頭白髮也成為焦點。翻攝IG@zaobaosg.entertainment

朴信惠的老公崔泰俊與兒子也被直擊。翻攝IG@zaobaosg.entertainment

新聞曝光後，兩家人的交情也成為矚目焦點，其實朴秀珍與朴信惠本就是閨密，2013年一起拍攝韓劇《鄰家花美男》後，友誼延續至今；崔泰俊則在今年2月與裴勇浚擔任主要股東的經紀公司Blitzway簽約，兩家人於公於私都交情匪淺。

裴勇浚（右）11年前將旗下藝人朴秀真娶進門。翻攝IG@yongjoon_bae



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