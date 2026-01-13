冬季成「老人跌倒」高峰期！醫：髖部骨折恐害死亡率飆升

冬天是老人跌倒骨折的高峰期，重症醫師黃軒表示，在臨床、急診、骨科與復健科，每年冬天都會出現老人跌倒骨折的案例增加現象，原因並非老化本身，而是冬季同時觸發多個風險因素。

低溫會導致肌肉與關節柔軟度下降，步伐變小變慢，當失去平衡時往往來不及反應。（圖／Photo AC）

黃軒說明，低溫會導致肌肉與關節柔軟度下降，步伐變小變慢，當失去平衡時往往來不及反應。他引述研究指出，低溫會降低神經肌肉反應速度。此外，冬天交感神經活化使血管收縮，血壓起伏變大，起床、站起來或上廁所時容易出現頭暈症狀，進而增加跌倒風險。

黃軒進一步解釋，冬季早晚溫差大容易造成地面潮濕，浴室、磁磚、地毯邊緣都可能變滑，加上穿著絲襪或襪子在磁磚上行走，更增加滑倒機率。他強調，多數居家跌倒都發生在看起來很安全的地方。

在穿著方面，黃軒提醒，厚重外套會改變重心，長睡褲拖地、光滑拖鞋、絲襪或只穿襪子走動，都是冬季常見的高風險穿著。他表示，保暖做錯方式反而會提高老人跌倒風險。研究顯示，夜間如廁是老人跌倒最常見情境之一，因為天冷不想開燈、穿太少或沒穿鞋，加上血壓變化與地板濕滑，成為冬天最大地雷。

研究顯示，夜間如廁是老人跌倒最常見情境之一，因為天冷不想開燈、穿太少或沒穿鞋，成為冬天最大地雷。（示意圖／Pixabay）

黃軒警告，冬天跌倒後更容易出現髖部骨折，進而導致臥床後肺炎、血栓等併發症，甚至造成失能與長期照護需求。他引述研究指出，髖部骨折後一年內死亡率明顯上升，一次跌倒可能讓生活品質急轉直下。

黃軒建議冬天防跌5項重點，包括穿著防滑、有後跟的鞋子，褲長不過腳踝，選擇保暖但輕便的外套，半夜一定穿鞋再走動，以及優先在浴室、床邊做好止滑措施。他強調，冬天不只是冷，而是讓老人同時面臨慢、滑、暈、重的季節，跌倒不是命運，很多時候只是少了一個提醒、一雙對的鞋。

