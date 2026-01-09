冬季手腳冰冷、容易疲倦？中醫教你喝茶、吃食材暖身三招

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

冬天一到，手腳冰冷、容易疲倦、感冒頻繁的人常抱怨「好冷啊！」，其實，寒冷對人體的影響不只是外在的低溫，還會侵擾體內陽氣，影響血液循環與氣血運行。中醫認為，透過茶飲和食材調理，可以禦寒補氣血，讓你在寒冬也能保持溫暖與健康。

冬季手腳冰冷，中醫如何解讀？

中醫師曾雴瑜指出，中醫講究「陰陽平衡」，冬季屬陰寒之季，寒邪易侵入人體。陽氣不足的人，血液循環變慢，就容易出現手腳冰冷、四肢乏力、面色蒼白等症狀。

中醫禦寒的三大原則：

1.溫陽祛寒：促進體內陽氣運行，提高體溫

2.健脾益氣：脾氣充足，能化生氣血，抵禦寒邪

3.活血化寒：改善血液循環，減少寒邪停滯

因此，除了衣物保暖與運動外，茶飲與食材調理是冬季防寒的重要方法。

禦寒三招，中醫推薦

第一招：溫暖你的茶杯——冬季禦寒茶飲

*薑棗茶：薑性溫，可驅寒溫胃；紅棗補氣養血。

做法：老薑數片、紅棗5-6顆，加水煮10分鐘，可加少量冰糖。

*桂圓紅棗茶：桂圓溫補心脾，紅棗補氣養血，改善怕冷症狀。

做法：桂圓10顆、紅棗5-6顆，加水煮或沖泡10分鐘，睡前飲用最佳。

*肉桂生薑茶：肉桂溫熱，生薑散寒，適合手腳冰冷的人。

做法：小塊肉桂、幾片生薑煮沸後文火5分鐘。

黑豆枸杞茶：黑豆補腎益精，枸杞補肝腎、明目。

做法：黑豆50克浸泡2小時，與枸杞10克煮20分鐘。

小提醒：體質偏熱或有發熱、口乾咽痛者，勿過量飲用溫熱茶。

第二招：餐桌上的暖意——冬季禦寒食材

*薑、蔥、蒜：溫陽散寒，可炒菜或煮湯

*紅棗、桂圓、枸杞：補氣養血，可泡茶或煮粥

*羊肉、牛肉、雞肉：溫補陽氣，適合燉湯或火鍋

*黑豆、紅豆、花生：健脾益氣，煮湯、粥或燉煮

*山藥、南瓜、胡蘿蔔：性平偏溫，助消化、健脾養胃

飲食注意：

*量力而行：寒性體質以溫補為主，體質偏熱者避免過多溫熱食材

*均衡搭配：禦寒不等於大魚大肉，蔬菜與粗糧仍需兼顧

*避免生冷食物：冰淇淋、生菜沙拉會損傷脾胃陽氣

*烹調方式：燉、煮、焗比油炸、生吃更適合冬季

第三招：生活小技巧——內外兼修，暖從身心而來

*保暖為先：手腳、腰背穿暖，避免寒氣入侵

*適度運動：快走、瑜伽、慢跑促進血液循環，提高陽氣

*規律作息：順應自然陰陽變化，早睡早起養護陽氣

*按摩艾灸：針對足三里、湧泉、關元等穴位，溫陽祛寒

曾雴瑜提醒，冬季寒冷不僅是衣物保暖的問題，更會影響陽氣與免疫力。掌握 溫陽祛寒、健脾益氣、活血化寒 三大原則，透過茶飲、食材與生活習慣的調理，即使在最冷的冬天，也能保持溫暖與精神充沛。

（記者李政純、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

