冬季折扣開打！ZARA防水外套1500有找 Gap羽絨裝只要百元價

冬日治裝好康快把握！服飾品牌ZARA今（18日）宣布冬季折扣季開跑，多款單品下殺6折起，包括多款外套千元有找、流行丹寧服飾464元起；Gap官網推出全場正價商品6折起，不少新品均有促銷，堪稱入手好時機。

ZARA冬季折扣季喊出下殺6折起，昨（17日）晚間10點已在官網開跑，今則是全台門市同享，像是「亞麻布襯衫式外套」原價1074元、特價644元；「金色鈕釦柔軟飛行員外套」原價1074元、特價644元；「荷葉邊針織外套」原價1190元、特價833元；「輕量防潑水絎縫外套」原價1790元、特價1253元，就連羽絨外套也有折扣，像是「WINDPROOF 橡膠塗層短羽絨外套」原價2490元、特價1494元等。

丹寧系列則推薦「TRF MOM FIT 高腰牛仔褲」原價774元、特價464元；「TRF 低腰直筒牛仔褲」原價894元、特價536元。配件類亦有促銷，包括「羊毛水鑽圍巾」原價1190元、特價833元；「心形吊飾鑰匙圈」原價590元、特價295元；「迷你 CITY CHARM 包」原價690元、特價483元。

Gap推出全場正價商品6折起，像是「刺繡圓領針織外套」原價2299元、特價1149元「Logo刺繡立領外套－海軍藍」原價3499元、特價1749元；「羽絨背心外套」原價1699元、特價849元；「連帽羽絨外套－黑色」原價2999元、特價1499元。Gap Holiday系列也在佳節來臨節登場，包括「立領長袖針織衫」、「針織外套」都是保暖又時髦的好選擇。

