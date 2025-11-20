冬季掉髮的原因，板橋皮膚科診所的落髮檢測
許多民眾誤以為冬季掉髮增多只是換季現象，但其實冬季掉髮的原因多與雄性禿、壓力型落髮或頭皮疾病有關，當毛囊開始萎縮，髮絲會變細、變軟，若未及時治療，原本暫時性的掉髮就會逐漸轉為永久性禿髮。今天就由板橋皮膚科診所的趙昭明醫師告訴您落髮檢測3指標。
冬季掉髮的原因
每到冬季氣溫驟降，許多人梳頭或洗頭時的掉髮量明顯增加，根據臨床觀察，冬季掉髮的原因往往與環境溫差、血液循環與皮脂分泌變化息息相關，低溫會造成頭皮微血管收縮，毛囊營養供應下降，再加上冷熱交替導致的乾癢、油脂失衡，頭皮更容易陷入「亞發炎狀態」，若飲食中又偏愛麻油雞、羊肉爐、薑母鴨等高油高辣補品，更會讓皮脂腺過度活化、堵塞毛孔，毛囊生長力受阻，掉髮速度明顯加快。
雄性禿的初期徵兆
趙昭明醫師指出，雄性禿的治療關鍵在「早期發現、早期治療」，若能在初期就進行檢測與治療，半年內就有機會逆轉毛囊退化狀況，恢復頭皮健康，治療難度也會隨時間遞增，當頭皮還能看見毛囊孔時，代表仍有挽回空間，但若額角後退、頭頂變稀疏，代表毛囊已開始退化。
3大落髮檢測指標
在進行專業治療前，民眾可透過簡易指標評估自身狀況：若洗頭時的掉髮量突然增多，代表毛囊可能進入退化期；若頭皮出現癢、冒痘或油脂分泌明顯增加時，表示頭皮屏障受損、環境失衡；最後，若照鏡時觀察到髮線後移或髮量變稀，則必須盡快尋求醫師診斷。
趙昭明醫師提醒：「只要還看得見毛囊孔，就有恢復的可能」，透過頭皮鏡檢與皮膚專科的專業分析，可辨別患者的落髮原因是暫時性或遺傳性雄性禿，再依個人頭皮狀態量身規劃治療方案。
板橋皮膚科診所推薦品牌趙昭明皮膚科育髮健髮中心
自2009年成立以來，趙昭明皮膚科診所育髮健髮中心憑藉十五年臨床經驗，提供頭皮健康管理、掉髮治療、青春痘與黑斑修護、敏感肌與酒糟肌膚調理項目，並整合內外科專業，建立慢性病代謝、過敏源檢測及保健食品諮詢服務，打造全面健康管理體系。
趙昭明皮膚科診所會先對患者進行頭皮健康檢測，以「醫學專業、個別化治療」為核心理念，針對各年齡層掉髮原因進行分析，並搭配口服藥物、外用治療、儀器刺激、毛囊營養補充等多種複合式治療，打造兼具安全與效果的療程模式。
除了治療本身，醫師也提醒患者應從生活習慣著手，首先，洗頭時的水溫不宜超過38度，以免頭皮屏障受損；飲食上則應少吃油膩及辛辣食物，多攝取富含蛋白質、鋅與B群的食材，如魚、蛋與豆製品；此外，規律作息、減少熬夜與壓力，也能幫助毛囊恢復正常生長週期。
許多人認為掉髮是老化現象而延遲治療，但趙昭明醫師強調：「正確的治療時機點，比花費金額更重要。」他呼籲民眾不要輕忽季節性掉髮，應將「落髮檢測」列為例行健康管理的一部分。
「冬季掉髮的原因」反映出頭皮環境與毛囊健康的警訊，若您近期發現髮量減少、頭皮出油或髮線後退，建議盡快尋求專業皮膚科協助。趙昭明皮膚科診所育髮健髮中心憑藉豐富臨床經驗與雙專科背景，提供落髮檢測、頭皮鏡檢、個別化治療、保健建議等完整服務，是值得您信賴的板橋皮膚科診所推薦品牌。
店家品牌名：趙昭明皮膚科診所育髮健髮中心
聯絡電話：02-29655559
地址：新北市板橋區南門街27號
營業時間：週一至週五09:00-21:30，週六09:00-18:00，週日公休
北府衛板醫字第3531017235號
醫字第020736號
