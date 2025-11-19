冬季救星來了！專家推好市多9大保暖衣物 荷包也不凍輕鬆入手
財經中心／王文承報導
天氣逐漸轉涼，今（19）日持續受東北季風影響，夜晚及清晨臺南以北及宜蘭低溫約15至17度，局部地區可能更低，高屏及花東氣溫則僅18至20度，各地普遍感受涼冷。對此，好市多（Costco）提供許多價格實惠的保暖外套與配件，包括兒童厚外套、加絨長褲等禦寒必備品，甚至價格多在25美元（約新台幣780元）或以下。
根據《Gobankingrates》報導，好市多購物專家整理出9件25美元以下的冬季必備商品：
1. 男士復古防風雨1/4拉鍊節慶毛衣（Weatherproof Vintage Men's 1/4 Zip Holiday Sweater），價格12.99美元（約新台幣682元）
此款毛衣厚實保暖，採四分之一拉鍊設計方便疊穿，海軍藍、灰色及綠色可選，尺寸齊全，預估將快速售罄。
2. Snozu兒童外套（Snozu Kids' Jacket），價格21.99美元（約新台幣682元）
內襯抓絨的灰色與藍色款，粉紅色及紫色帽子可拆卸人造毛皮，前口袋設計保暖小手，內置背心增加舒適度。
3. Lands' End青年派克大衣（Lands' End Youth Parka），價格21.99美元（約新台幣682元）
紅色、灰色、粉紅色與黑色款內襯抓絨，尺寸從XS至XL皆有，僅在好市多以不到25美元的價格可入手。
4. HEAD兒童觸控手套（HEAD Kids' Touchscreen Gloves），價格15.99美元（約新台幣496元）
採Sensatec技術，兼具保暖與觸控功能，提供小、中、大三種尺寸選擇。
5. Gap女士高領毛衣（Gap Women's Roll Neck Sweater），價格19.99美元（約新台幣620元）
白色、棕色及黑色款可選，版型略寬鬆舒適，經典百搭，是冬季衣櫥必備單品。
6. 愛迪達男女通用折疊針織帽（2件裝）（Adidas Unisex Fold Beanie 2-Pack），價格15.99美元（原價19.99美元；約新台幣620元）
雙層設計保暖，一組兩頂，相當划算，每頂僅需約8美元。
7. 防風雨復古青少年抓絨內襯慢跑褲（Weatherproof Vintage Youth Fleece Lined Joggers），價格14.99美元（原價17.99美元；約新台幣558元）
8. 兒童抓絨運動褲輕便舒適，顏色有藍色、灰色與黑色可選，Costco會員可節省3美元。
Buffalo 女士直筒燈芯絨褲（Buffalo Women's Straight Leg Corduroy Pants），價格19.99美元（約新台幣620元）
適合打造從白天到夜晚的百變造型，材質保暖耐穿。
9. 男士復古防水抓絨內襯褲（Weatherproof Vintage Men's Bonded Fleece Lined Pants），價格21.99美元（約新台幣682元）
棕褐色與黑色款保暖長褲，適合上班、外出或搭配毛衣及襯衫參加節日派對。
