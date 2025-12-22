冬季新冠疫情蠢動！公費新冠疫苗明年1月開放「滿6個月以上」都能打

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】疾病管制署表示，今年公費新冠疫苗接種情況相較去年顯著踴躍，尤其65歲以上長者，接種人次約93.3萬，較去年同期大幅增長逾3成。為因應冬季與春節期間人潮移動頻繁，新冠疫情可能升溫，疾管署宣布，自明年（2026年）1月1日起至2月28日，將公費新冠疫苗的接種對象，擴大至「滿6個月以上尚未接種之全民」，以提升整體免疫保護力，降低感染後重症及死亡風險。

ACIP拍板公費新冠疫苗擴大接種 春節前搶先建立保護力

據了解，擴大公費新冠疫苗接種對象決議，是衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）於12月9日會議中討論後拍板定案，目的在於把握農曆春節前的黃金時間，讓全民及早獲得保護。

疾管署指出，目前國內供應的新冠疫苗，包括莫德納LP.8.1及Novavax JN.1兩種廠牌，對於當前主流的NB.1.8.1及XFG變異株均具有保護效果。而經國內不良事件通報資料顯示，新冠疫苗不良事件通報情形，已降至與流感疫苗相當。

全齡皆可接種新冠 兒童僅限莫德納、成人可自由選廠牌

疾管署提醒，疫苗接種後約需兩周，才能產生完整的保護力，滿12歲以上民眾可擇任一種廠牌接種；滿6個月至11歲兒童，則僅可接種莫德納疫苗。而明年起公費疫苗擴大到全民施打後，等於全家大小都能一起接種。由於新冠病毒感染後併發重症的風險，仍高於流感病毒，因此提醒65歲以上長者及具慢性病的高風險族群，應積極接種疫苗。

公費新冠疫苗庫存無虞 多元管道可查詢接種點

疾管署統計，目前國內公費新冠疫苗庫存充足，並有約2千7百家合約院所提供接種服務。民眾若要查詢接種地點，可透過地方衛生局公告、疾管署「左流右新」專區、疾管家 App 或1922專線確認合約院所，再事先致電預約，以節省現場等候時間，確保自己能順利在春節前完成疫苗施打。

