冬季日照不足恐致維他命D缺乏！「曬太陽」是低成本醫療

冬天曬太陽不只是拍照好看，而是影響免疫、心血管、荷爾蒙，甚至死亡率的「低成本醫療介入」。重症醫師黃軒強調，冬天曬太陽影響的不只是心情，而是身體多項重要機能。

冬天曬太陽影響的不只是心情，而是身體多項重要機能。（示意圖／Pexels）

黃軒表示，冬天的陽光有兩個致命限制，一是太陽角度低導致UVB穿過大氣層時被大量吸收，二是穿太多衣服使皮膚暴露面積趨近於零。他指出，即使出門也很難合成足夠維他命D，而維他命D缺乏和呼吸道感染風險上升、自體免疫疾病活性增加、肌肉無力、跌倒風險上升、心血管疾病及全因死亡率上升高度相關。血中25(OH)D濃度在冬天平均會下降20至40%。

廣告 廣告

黃軒說明，早上曬太陽不只是補充維他命D，而是在重設生理時鐘。早晨的自然光會透過視網膜到視交叉上核，直接影響皮質醇分泌時間、褪黑激素關閉速度及自律神經平衡。他表示，臨床上會看到白天比較不昏沉、晚上比較睡得著、半夜醒來次數下降等結果。

黃軒指出，很多冬天失眠其實不是壓力，而是白天沒曬到光。他解釋，冬天季節性憂鬱不是矯情，是因為日照減少導致血清素活性下降、褪黑激素分泌時間拉長、大腦進入半冬眠模式。研究顯示，規律日照暴露可改善情緒、動機、專注力，效果甚至接近部分輕度抗憂鬱治療。

冬天季節性憂鬱不是矯情，是因為日照減少導致血清素活性下降、褪黑激素分泌時間拉長、大腦進入半冬眠模式。（示意圖／Pexels）

黃軒說明，陽光照射皮膚時會促進一氧化氮釋放、血管擴張、周邊血壓下降。他表示，冬天血壓普遍偏高不只是因為冷，而是少了光導致血管比較不會放鬆，這也是為什麼冬天心肌梗塞、中風事件增加，血壓控制在冬季特別困難。

黃軒建議，曬太陽時間以上午9至11點為佳，長度10至30分鐘，部位包含臉部及前臂即可，陰天也有效。他提醒三個常見誤解，包括隔著玻璃幾乎沒有UVB、傍晚才去曬對生理時鐘幫助有限、曬一次無法補一週。黃軒強調，冬天曬太陽是在幫身體校時、校心情、校免疫，是最便宜、最安全、最容易被忽略的健康投資。

延伸閱讀

想在奧運求愛！ 俏麗女將「過完情人節再走」：粉絲也行

韓森拍片控妻外遇「掌握鐵證」！陳思安低調發文了

華盛頓郊區高中傳槍響！全校封鎖陷恐慌 學生絕望傳最後訊息給母親