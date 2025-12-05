冬季是心梗高峰季！吸菸者風險更高 國健署籲立即戒菸





【NOW健康 吳思奕／台北報導】今年12月7日迎來二十四節氣中「大雪」，象徵冬季正式到來。隨著氣溫降低，血管容易因寒冷而快速收縮，使血壓攀升。若再加上吸菸造成的血管損傷與血液濃稠度增加，兩者相互影響之下更可能引發心肌梗塞或中風等心血管疾病。國民健康署呼籲，有吸菸習慣者應立即戒菸，守護心臟健康。



寒流來襲＋菸害暴露 心血管疾病風險大增



冬天氣溫驟降時，人體交感神經活性就會上升，使心跳加快、血管收縮及血壓升高。若再加上吸菸所產生的尼古丁、一氧化碳、焦油等物質，引起血管發炎、加速動脈硬化與抑制血管彈性，雙重作用之下便極易形成血栓，引發冠狀動脈阻塞。此外，寒流來襲期間，民眾多半緊閉門窗，使二手菸濃度在室內升高。家具、衣物殘留的三手菸也會持續危害家中長者、孩童及慢性病患者，增加心血管與呼吸道疾病的發生率。



吸菸無安全劑量！ 心梗後24小時內戒菸最關鍵



研究顯示，即使每天只吸1支菸，罹患冠狀動脈心臟病的風險仍比非吸菸者高出50%、中風風險也高出25%【註1】。這表示吸菸量沒有安全值，即使只抽1根也會傷害心血管健康。台灣心肌梗塞學會理事長黃群耀指出，臨床證據已證實，心肌梗塞發作後的24小時內停止吸菸，是降低再次梗塞風險的關鍵黃金期。若患者持續吸菸，再次復發的風險是已戒菸者的2.9倍；反之，若在急性期立即戒菸，其後心血管風險與非吸菸者相當【註2】。此外，系統性分析亦顯示，冠心症患者戒菸可降低36%死亡風險【註3】，是所有生活型態介入中效果最明確的一項。



冬季心梗風險升高 胸悶、胸痛需立即就醫



隨著「大雪」節氣即將到來，代表冬天的嚴峻與健康威脅正在升高。國民健康署署長沈靜芬與黃群耀共同呼籲，冬季是急性心肌梗塞病例明顯上升的高峰期，而其中相當多患者具有吸菸習慣，民眾應把「戒菸」視為今年冬天最重要的護心行動。此外，低溫期間，提醒民眾應避免清晨或寒流來襲時進行劇烈戶外活動，倘若出現胸悶、胸痛、冒冷汗、呼吸急促等症狀，便應立即就醫。



多元戒菸資源 醫事機構、專線與通訊軟體服務更完善



國民健康署提供多元且便利的戒菸服務，全國有超過2,700家合約醫事機構，由醫師及衛教師提供相關諮詢，為民眾量身打造戒菸計畫。民眾也可撥打免付費戒菸專線（0800-63-63-63），或使用Line通訊軟體（ID：@tsh0800636363）隨時進行戒菸諮詢，透過專業門診與專線支持，可使戒菸率提高3倍【註4】。唯有徹底戒菸才能真正保護心血管健康，越早戒菸，風險下降愈快，現在就是最好的開始。

