冬季暖胃戰！7-11黃金水煮蛋登場 萊爾富玉米濃湯、燒仙草搶客

7-ELEVEN與萊爾富今年冬季同時強攻熱食與暖飲市場！7-ELEVEN以自助熱食區為主軸，推出蒸玉米、免剝殼動福滷蛋、蒸烤馬鈴薯等差異化商品創造千萬業績，此次再新增「黃金水煮蛋」；萊爾富則以Hi Café暖心湯飲與人氣起司麵包搶攻冬季需求，端出玉米濃湯、燒仙草等限定品項。

自即日起於3間門市率先販售「黃金水煮蛋」，售價18元。（圖／7-ELEVEN提供）

7-ELEVEN今年打造蒸食設備，陸續推出「蒸玉米」、免剝殼「動福滷蛋」、蒸烤雙吃「馬鈴薯」等商品並創造全新熱食成長動能，今年已累積千萬元業績。自即日起於3間門市率先販售「黃金水煮蛋」，售價18元，使用在地優質蛋品，少調味、免剝殼，預計明年第一季擴大至更多門市。

7-ELEVEN熱食自助區今年獨家打造蒸食設備，陸續於限定門市販售「蒸玉米」、免剝殼「動福滷蛋」，並推出蒸烤雙吃「馬鈴薯」等。（圖／7-ELEVEN提供）

7-ELEVEN瞄準高蛋白飲食風潮，門市已販售溏心蛋、滷蛋白丁、水煮蛋、半熟蛋、動福滷蛋等即食商品。此次新推出的「黃金水煮蛋」經專業自動設備去殼、高溫滅菌後真空配送，以專利設備加熱販售，更附鹽包供消費者自行調味，主打老人與孩童也能安心吃。

即日起至12月23日7-ELEVEN也祭出「關東煮買四送一」優惠活動。（圖／7-ELEVEN提供）

此外，即日起也推出「黃金組合」優惠，黃金水煮蛋搭配玉米65元，目前北部3間門市搶先開賣。7-ELEVEN熱食自助區去年業績破50億元，冬季來臨後關東煮銷量續升，即日起至12月23日前祭出「買四送一」優惠，高湯由日本加賀屋總料理長監製，帶來純正日式風味。

限定40間門市販售的蒸、烤馬鈴薯更成為秋冬季熱食新星！特別是蒸馬鈴薯最受女性消費者喜愛，預計今年會再擴大銷售店數。（圖／7-ELEVEN提供）

7-ELEVEN指出，「熱鍋夾經濟」受健康意識提升帶動，類別呈雙位數成長，特別在早餐時段最受歡迎，其中「蒸玉米」已導入逾2300間門市，交通轉運站與醫院型門市平均每日可熱銷上百支，已是今年以來拓展最迅速的熱食商品。限定40間門市販售的蒸、烤馬鈴薯更成為秋冬季熱食新星，特別是蒸馬鈴薯最受女性消費者喜愛，預計今年會再擴大銷售店數。

此外，萊爾富則以 Hi Café 冬季暖飲與人氣麵包系列搶攻寒冬市場，推出冬季限定「玉米濃湯」與「燒仙草」，為冬日增添暖意。萊爾富同時集結5款人氣起司口味麵包，從濃香起司條、香蒜乳酪吐司到綿密乳酪杯子蛋糕，用滿滿鹹香與奶香療癒味蕾。

萊爾富Hi Café 冬季暖飲全面升級，推出「玉米濃湯」、「燒仙草」2款期間限定飲品，讓寒冬也能被暖意圍繞。（圖／萊爾富提供）

12月1日上市的「玉米濃湯」以濃郁奶香為基底，加入香甜玉米粒，口感同時兼具綿密與顆粒層次，再以胡椒增添風味；12月10日即將登場的「燒仙草」則以滑順濃厚的仙草湯汁搭配紅豆、綠豆、燕麥及芋圓，多種餡料一次滿足冬日味蕾。兩款暖飲皆推出暖手優惠價45元，吸引不少通勤族與學生搶喝。

超商也喝得到玉米濃湯!Hi Café推出玉米濃湯優惠價45元，每一口都能喝到奶香與顆粒口感。（圖／萊爾富提供）

除了暖飲外，萊爾富也主打濃郁系的起司麵包系列，共集結五款商品，其中三款為新品，包括鬆軟麵包體搭配特製沙拉醬與濃郁起司的「起司條麵包」、將香蒜與乳酪完美結合的「香蒜乳酪吐司」、以及口感細緻、融合濃厚乳酪香氣的「乳酪杯子蛋糕」。整體麵包以「鹹香＋奶香」為核心，吸引不少起司控朝聖。

冬日限定!萊爾富濃郁起司口味麵包全面上架 濃郁系口味開吃!（圖／萊爾富提供）

為了加碼冬季買氣，萊爾富11月26日至12月23日祭出每日上午6時至9時起司麵包搭配指定飲料享合購優惠價49元，其他時段購買也只要59元。此外，即日起至2025年12月31日持聯邦信用卡、金融卡、HiPay綁定聯邦信用卡、iPASS MONEY APP綁定聯邦信用卡至萊爾富消費天天享不限金額5%現折，現折金額以元為單位，元以下尾數一律捨去。

