冬季暴雨！南加州洪災、土石流 耶誕假期交通受阻

美國加州在這個耶誕假期遭遇嚴峻天候挑戰。南加州因冬日暴雨襲擊，多處地區洪水氾濫、溪水暴漲，沿海地區甚至一度發布龍捲風警報。加州州長已宣布洛杉磯、橘郡、聖地牙哥等六個地區進入緊急狀態。氣象專家示警，山崩與土石流的危機已迫在眉睫。



美媒形容，這場災難「不在任何人的耶誕願望清單上」，卻成了加州當前的噩夢。強降雨導致道路淪為泥河、路基遭沖毀，不少車輛淪為泡水車。在惡劣天候下，一輛載滿耶誕禮物的快遞貨車因車禍斷成兩截；聖地牙哥更發生悲劇，一名民眾遭倒塌樹木重壓，經搶救後仍宣告不治。

洛杉磯居民表示，許久未見洛杉磯河水位如此湍急咆哮。回顧今年初加州才剛經歷野火肆虐，年末又逢暴雨成災，當地民眾無奈形容這簡直是「地獄般的一年」。



適逢耶誕與新年返鄉潮，儘管當局呼籲減少外出，仍有許多民眾為了團聚冒雨上路。然而暴雨導致路況險象環生，公路嚴重回堵宛如大型停車場。駕駛人無奈表示路況極差，且部分車輛行駛瘋狂，必須格外小心。儘管困難重重，仍有樂觀民眾隔著車窗互道「耶誕快樂」，期盼在混亂的假期中平安返家。

