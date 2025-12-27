冬季暴風雪強襲美東 已逾1600航班停飛

紐約州羅徹斯特的機場飛機在大雪中降落跑道，揚起大量的雪花。國家氣象局針對紐約州、賓州、紐澤西州、麻州和康州發布冬季風暴警報，截至26日晚間為止，已經有多達1600個航班停飛，7400個航班延遲。

路面交通也大受影響，氣象單位警告用路人，許多地區預計會出現降雪夾雜冰霰及凍雨，路面也可能冰封造成打滑。紐約州和紐澤西州宣布進入緊急狀態，當局呼籲民眾避免不必要的旅行。

至於在西岸的南加州，已經連續3天降下暴雨，各地不斷爆發洪水與土石流災情。

受災嚴重的山區度假勝地萊特伍德滿目瘡痍，有車子被深埋在泥濘中。土石流也衝入居民的家裡，放眼所及到處都是碎石泥濘，只有較笨重的家具還留在原處，其他通通都被沖走。

這場豪雨災所幸到26日趨緩，災民開始清理家園。儘管當地電力還沒恢復，一家五金行仍然開門做生意，以供應居民修復家園所需的器材與零件。

五金行經理福克納表示，「今天民眾來店裡購買各式各樣的物品，像是引火工具、原木、木材等，其中瓦斯瓶非常熱銷，還有防水布。」

居民辛普森說：「我的車庫狀況不太妙，不過在看過其他鄰居家的慘狀後，我覺得自己的狀況已經算很幸運，所以我們還算應付得來。」

根據國家氣象局統計，這場暴風雨在洛杉磯地區降下約152毫米的雨量，山區降雨量更多達457毫米，導致部分道路和設施被沖毀。