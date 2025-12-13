冬季柑橘類盛產 適量補充維生素C正當時

柑橘類盛產期多集中在每年10月至隔年2月，是冬季餐桌上的明星水果。圖：AI生成

冬季是柑橘類水果的主要產季，近期市場上柑橘品項明顯增加。「食在好健康」粉專分享，台灣柑橘類品種豐富，雖然一年四季都可見，但盛產期多集中在每年10月至隔年2月，是冬季餐桌上的明星水果。

常見柑橘類包括椪柑、柳橙、茂谷柑及桶柑（高牆桶柑），各自有不同的採收時序。椪柑多在10月至1月間上市，柳橙約11月至1月，桶柑集中在1月至2月，而茂谷柑則可一路吃到3月，讓民眾整個冬天都能輪流品嚐不同風味的柑橘水果。

在營養方面，柑橘類富含維生素C，是冬季補充營養的好選擇。以每100克計算，柳橙的維生素C含量最高，其次依序為桶柑、茂谷柑與椪柑。只要食用一顆拳頭大小的柑橘類水果，就能補充超過每日所需四分之一的維生素C。營養師也提醒，水果攝取以每餐一拳頭大小為宜，並搭配「我的餐盤」原則，才能維持均衡飲食。

