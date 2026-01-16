冬季檔日劇／松嶋菜菜子剪短髮化身《米之女》

松嶋菜菜子以俐落短髮詮釋行動派公務員。 圖／friDay影音

friDay影音2026冬季檔推出四檔獨家跟播日劇，從週五由松嶋菜菜子主演的《米之女：國稅局資料調查課》揭開序幕，週六接續松田龍平主演的《偵探先生，你的背包開了喔》，週日推出上白石萌歌與生田斗真雙主演的《比熊貓更不擅長戀愛的我們》，週二再追加橋本環奈主演的《不良醫！》，形成橫跨整週的跟播陣容。

friDay影音冬季檔共推出四部獨家日劇。 圖／friDay影音

松嶋菜菜子在《米之女：國稅局資料調查課》中，以俐落短髮詮釋行動派公務員，她透露過去就曾因角色調整造型，這次也是基於角色想像主動提出剪短頭髮的建議，希望貼近「工作至上、隨時能出門」的人物狀態，讓外型更符合角色的生活節奏。

廣告 廣告

巧合的是，丈夫反町隆史同樣忙於拍攝連續劇，被問到夫妻私下互動，松嶋笑說多半只是確認彼此的行程與是否能在家吃晚餐，最後互相說一句「一起加油吧」，分享忙碌之中自然又樸實的相處方式。

週六登場的《偵探先生，你的背包開了喔》，由松田龍平飾演兼具偵探與發明家身分的主角；週日《比熊貓更不擅長戀愛的我們》透過戀愛專欄與動物研究的反差設定描寫情感課題；週二播出的《不良醫！》則由橋本環奈飾演前太妹少女醫師，直面醫療現場與制度衝突。

更多friDay影音冬季檔同步跟播日劇資訊，請鎖定friDay影音官方網站、APP及社群專頁。