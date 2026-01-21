冬季泌尿道感染高發 中醫分型治療助預防復發

冬天也是泌尿道感染的高，號發危險時期，冬天流汗少，排尿量增加，但若是賴在被窩中長時間憋尿，也會增加尿路感染的風險。

頤鳴堂中醫診所院長康涵菁中醫師表示泌尿道感染在女性比較容易發生，然而大於50歲男性因為前列腺肥大發生泌尿道感染等同於50歲更年期的女性。大約有5-8成的女性一生中至少發生一次泌尿道感染，其中有2-3成有反覆性的泌尿道感染。

泌尿道感染的症狀包含，頻尿、急尿、解尿痛或灼熱感、排尿困難、下腹部不適、尿液混濁或帶血。 若感染往到上泌尿道，可能出現發燒、畏寒、噁心、嘔吐、腰痛等全身性症狀。

廣告 廣告

康涵菁中醫師說泌尿道感染包含了一系列從泌尿道，往上至膀胱及腎臟的症狀疾病，及男性膀胱旁邊的前列腺疾病，以及無症狀的菌尿症。多數是由泌尿道上行感染，主要是大腸桿菌。若為念珠菌感染，是較特殊的從血行感染，需另外檢查是否有內臟器官的感染。

康涵菁中醫師分享泌尿道感染在中醫屬於「淋證」，若有反覆性泌尿道感染，建議在急性感染緩解後，治療免疫力低下及合併其他慢性。

1.濕熱下注

症狀： 小便黃且量少、灼熱痛、頻尿、急尿、下腹悶脹痛。

治法： 清熱利濕。

中藥： 八正散加五淋散加減。

穴位：

陰陵泉：小腿內側，脛骨內側髁後下方凹陷處。功效：化濕滯，調膀胱。

中極：下腹部正中線臍中下4寸處。功效：理氣，固精，利小便。

水泉：足內側部，內踝後下方，太谿穴直下1寸。調經、益腎。

2. 肝鬱氣滯型

症狀： 排尿不順、憋脹感、情緒起伏後加重。

治法： 清熱利濕，疏肝理氣。

中藥：八正散加柴胡疏肝散加減。

穴位：

太衝：足背第1～2蹠骨間隙的後方凹陷處。平肝熄風、清熱利膽。

三陰交：小腿內側，足內踝尖上3寸。功效：補脾土，助運化，通氣滯，疏下焦。

曲泉：膝內側部，屈膝內側橫紋，半腱肌、半膜肌止端前緣凹陷處。功效：清肝火、祛濕熱。

3. 脾氣虛弱型

症狀： 尿頻但無灼熱感、容易疲倦、食欲差、免疫力差。

治法： 清熱養陰利濕，健脾益氣。

中藥： 五淋散加補中益氣湯加減。

穴位：

氣海：下腹部正中線臍中下1.5寸。功效：理氣、益氣。

關元：下腹部正中線臍中下3寸。功效：益腎氣、利下焦。

足三里：小腿前外側，犢鼻下3寸，脛骨前緣外一橫指處。

功效：調理脾胃，清熱化濕，降逆利氣。

4. 腎陰虛型

症狀： 尿黃、腰痠、口乾、午後容易燥熱，常發生在更年期的女性或是長期熬夜過勞者。

治法： 清熱利濕，滋陰降火。

中藥：五淋散加知柏地黃丸加減。

穴位：

太谿：內踝尖與跟腱之間凹陷處。功效：益腎、降火。

照海：內踝尖正下方與距骨相接的凹陷處。功效：養陰、寧神。

復溜：小腿內側面，太溪直上2寸。功效：益腎、利水。

康涵菁中醫師建議預防

勿憋尿，尤其是冬季。

女性排尿後，應由前往後擦拭。

喝足夠的水，至尿液顏色呈現淡黃色。

喝足夠的水，性行為後排尿。

穿著通風不過緊的內褲及褲子，例如：棉質或棉麻材質。



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為冬季泌尿道感染高發 中醫分型治療助預防復發