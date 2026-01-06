冬季泡湯住宿！捷絲旅礁溪4人入住每人每晚1425元起

捷絲旅宜蘭礁溪館攜手卡滋爆米花推出「冬趣POP控！」住房專案。捷絲旅宜蘭礁溪館提供

記者徐力剛／台北報導

冬天正是泡湯好時節！捷絲旅宜蘭礁溪館首度攜手零食品牌「卡滋爆米花」合作，即日起推出好吃又好玩的「冬趣POP控！」專案，4人同行1泊1食，平均每人每晚1425元起。

捷絲旅宜蘭礁溪館主打親子客群，所有客房皆配備獨立溫泉浴池，無需出門就能在房內享受溫泉洗禮，度過美好假期時光。旅人選擇指定專案「冬趣POP控！」，入住就送「POP卡滋玩味禮包」，內含卡滋經典雙口味腰果與爆米花隨手包，附上彩繪筆能在專屬提袋自由繪畫，美味零嘴變身成為親子共創趣味小禮。館內貼心設計「洋芋玉米球」手作課程，在專人帶領下一起做出香氣四溢的美味小點。

全新「冬趣POP控！」住房專案，4人同行每人1425元起。捷絲旅宜蘭礁溪館提供

館內「傳統遊藝間」則以卡滋爆米花為主題，打造期間限定的歡樂打卡區，讓大小朋友可於此拍照留念，社群上傳指定標籤可再獲得爆米花隨手包乙份。全新「冬趣POP控！」住房專案即日起至3月30日在官網開放預訂，4人同行入住每晚5700元起。