冬季泡湯就是花蓮！暖湯 × 星空 × 主題房一次到位

▲「星空花湯營」將於12月5日晚間7時在瑞穗瑞雄溫泉會館草地區舉行，活動全程免費入場，並將放映電影《湯道》。

【記者 周澄予／花蓮 報導】冬天的花蓮，有最讓人放鬆的三種元素：暖湯、星空與靜好的住宿體驗。2025花蓮太平洋溫泉季於本週推出兩大亮點企劃——12月5日「星空花湯營」露天電影，以及以「一湯一宿」為概念打造的主題房正式亮相。縣府邀請旅人在最宜人的冬季走進縱谷，用泡湯、旅行與休息，完整收藏只屬於花蓮的冬日風景。

花蓮縣政府觀光處表示，「星空花湯營」將於12月5日晚間7時在瑞穗瑞雄溫泉會館草地區舉行，活動全程免費入場，並將放映電影《湯道》。現場還提供溫泉季限定飲品「鳳柚蜜語」與小點，讓旅客在泡完湯後，以戶外觀影的沉靜氛圍，享受縱谷冬夜的暖意，是今年溫泉季最浪漫、最療癒的限定夜晚。

廣告 廣告

觀光處長余明勲說明，縣府今年以「一湯一宿」為旅遊主題，攜手瑞穗虎爺溫泉渡假莊園與玉里安通紐澳華溫泉山莊，共同推出活動限定主題房。主題房以「繁花盛開」IP及小石花象徵為核心，導入山形線、泉水意象與石花元素，打造出彷彿被縱谷輕柔接住的住宿節奏，讓旅客從泡湯、休憩到入眠，都能延續溫泉包覆的柔軟感。

在瑞穗，虎爺溫泉渡假莊園開放 Villa 房型作為活動主題房，只要於訂房時指定，即能入住以小石花為靈感、揉合在地泉脈意象的期間限定房。在安通，紐澳華溫泉山莊推出木質調 VIP 主題房，以沉靜溫暖氛圍延伸小石花的柔韌氣息，讓旅客在山光之間獲得安定平和。

房況及預訂方式請洽旅宿業者：

• 瑞穗虎爺溫泉渡假莊園：03-8875505、03-8876606（花蓮縣瑞穗鄉祥北路二段101號）

• 安通紐澳華溫泉山莊：03-8887373、03-8887333（花蓮縣玉里鎮安通溫泉41-5號）

縣府觀光處表示，今年溫泉季同步整合交通接駁與旅遊導引資訊，提供更友善的旅遊動線，包括

• 週六日限定溫泉接駁車：串連瑞穗、安通主要景點與旅宿。

• 活動官網 × 花蓮旅遊小助理：提供即時資訊、路線建議

當季節逐漸轉冷，正是前來花蓮泡湯的最佳時刻，誠摯邀請全國旅人，把握這段最美的冬季，一起走進瑞穗與安通，泡一池暖泉、品一口風土、散一段慢旅，收集只屬於花蓮縱谷的冬日記憶。

👉活動詳情請上「2025 花蓮太平洋溫泉季」活動官網： https://hotspring.hl.gov.tw；「花蓮溫泉專車」與「週末免費接駁車」資訊請見花蓮觀光資訊網（https://reurl.cc/6b06A5），或電洽接駁車（03）8461899/溫泉專車（03）8533231

👉「花蓮旅遊小助理」AI智慧客服：https://hualien.travel/ai-service

（照片：花蓮縣府觀光處提供）