冬季泡湯心血管負擔大？ 醫：高血壓族群當心冷熱交替





【NOW健康 吳思奕／新北報導】冬天氣溫驟降，民眾常會透過泡湯暖身，然而冷熱交替造成的溫差以及不當的泡湯習慣極易增加心血管的負擔。特別是高血壓患者、曾有心肌梗塞病史者，更可能因此引發心血管疾病。對此，醫師提出4個安全原則，讓高風險族群在享受泡湯時也能安全又安心。



必免高低溫池反覆交替 空腹、飯後與飲酒後皆不宜泡湯



台北慈濟醫院心臟血管科醫師李家誠表示，人體血管具備調節體溫與維持循環的功能，對健康的民眾來說，面對冷熱轉換時通常能順利因應與調整，但對於高血壓或曾有心肌梗塞病史等高風險族群而言，血管已有損傷且較為脆弱，若加上不當的泡湯習慣，更容易增加心血管負擔。

廣告 廣告



不當的泡湯習慣包含一進入浴場就直接泡入高溫池，這會使血管在短時間內快速擴張；在高低溫池之間反覆交替，血管頻繁收縮與舒張，使血壓波動更劇烈；空腹、飯後或飲酒後立即泡湯，則容易因血糖不穩、血流重新分配使腦部與心臟的供血短暫下降。李家誠說，一旦血壓不穩，就可能出現頭暈、心悸、胸悶、噁心、嘔吐或呼吸急促等症狀，若有持續性的不適，很可能就是心肌梗塞、腦中風的前兆，不可不慎。



泡湯4原則 循序漸進、控制水溫與水位、適當休息補水



面對冬季泡湯的需求，民眾在行前應先做好自我檢查與準備，包括確認當日血壓是否穩定、是否有胸悶或心悸等不適，平時服用的藥物也務必隨身攜帶並告知同行者放置位置。在泡湯方式上，李家誠提供以下4點原則：



【原則1】入池循序漸進： 可先透過足浴暖身，待身體適應後再入池。



【原則2】控制水位高度： 水位以胸口以下為宜，以免水壓過高影響胸腔活動，進而增加心臟負荷。



【原則3】留意水溫與時間： 溫泉池選擇40℃以下，且每次浸泡時間不宜超過10至15分鐘。



【原則4】適時休息與補水： 休息期間需補充水分，每次約150至250ml，避免因脫水造成心臟負擔。



寒冬外出注意頭頸部保暖 降低血管劇烈收縮風險



需留意的是，若正處於發燒、感冒、感染或身體有未癒合傷口的情況下，都不宜泡湯。而血壓控制不佳、患有有不穩定心絞痛或近期曾有胸痛、暈眩等急性症狀的民眾，也應暫緩泡湯計畫，待病情回穩後再行考慮前往。



最後也提醒，冬季本就是心血管疾病較容易發生的季節，民眾在享受泡湯的同時，更要留意自身健康狀況。在日常心血管保養方面，民眾應維持規律運動、保持適當水分攝取，並採取低鹽、低油、均衡的飲食習慣。外出時可以配戴毛帽、圍巾，保護頭頸部，減少血管突然劇烈收縮的機會。如果有任何不適症狀，務必及時前往就診，以免錯過黃金治療時機。



# 首圖來源／Freepik



更多NOW健康報導

▸膠原蛋白怎麼補？醫揭口服與注射型差異 教你找對方法

▸減重不是「少吃多動」就好 中醫提「校正體質」新觀念