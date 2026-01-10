冬季洗澡溫差達10度恐猝死！醫：很多人倒在前後5分鐘

冬天洗澡問題核心不在水溫而是溫差。重症醫師黃軒提醒，許多人在洗澡前5分鐘或洗完站起來那一刻倒下，溫差造成血管急速收縮擴張，對心血管形成致命衝擊。

許多人在洗澡前5分鐘或洗完站起來那一刻倒下，溫差造成血管急速收縮擴張。（示意圖／Pexels）

黃軒在社群平台發文表示，冬天家裡溫差最大的地方不是門口，而是浴室。一般客廳約18°C、臥室20°C，但浴室可能只有10至12°C甚至更低。當脫衣服時，身體立刻進入「冷休克模式」，交感神經暴衝、血管急速收縮、血壓瞬間飆升。接著開啟熱水後，血管又被迫快速擴張，這種冷熱劇烈切換對心臟與血管就像被來回拉扯的橡皮筋。

黃軒說明，冬季洗澡時人體會同時承受三重壓力，包括脫衣瞬間的冷暴露導致血壓上升、熱水刺激使血管擴張血壓快速下降，以及站立與彎腰造成回心血量改變容易頭暈昏厥。他強調，很多人不是洗澡洗到出事，而是在洗澡前5分鐘或洗完站起來那一刻倒下，對高血壓、心臟病、糖尿病患者、長者及長期熬夜脫水的人特別危險。

冬天家裡溫差最大的地方不是門口，而是浴室。（圖／Photo AC）

黃軒列舉冬天洗澡最危險的5種行為，包括洗前不暖身直接脫光、浴室冰冷沒有暖氣、水溫一次開到很熱、洗太久蒸到頭昏，以及洗完立刻衝出浴室吹冷風。他表示，這些行為單獨看都沒事，但疊加在冬天就變成高風險組合。

針對安全洗澡方式，黃軒建議洗前先開浴室暖氣或熱水放蒸氣3至5分鐘，穿著衣服在浴室適應溫度再脫，建議浴室溫度不低於18°C。洗澡時先沖腳、小腿、手臂再到身體，水溫溫熱即可不要太燙，時間控制在10至15分鐘內。洗後先擦乾穿好衣服，在浴室坐1至2分鐘再走出來，避免立刻彎腰或蹲下。

黃軒也澄清常見假訊息，網傳老人家冬天洗澡必須由腳往頭洗、先洗頭容易中風的說法，目前並沒有任何實證顯示洗澡順序和腦血管疾病有直接關係。他提醒，冬天洗澡最危險的不是水太熱，而是忽略身體正在承受的溫差暴擊，洗澡可以放鬆，但前提是要讓血管來得及反應。

