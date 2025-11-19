冬季洗澡猝死風險大增！醫示警：先暖房再脫衣是關鍵

隨著冷空氣持續南下，北台灣濕冷多雨，中南部氣溫也將進一步下降，黃軒醫師提醒，冬季氣溫驟降不僅會引發感冒，更可能觸發嚴重心血管事件，甚至導致猝死。

人體會啟動防禦機制，血管迅速收縮以保持體溫，導致心臟必須更用力跳動維持血壓，進而使心肌耗氧量大增。（示意圖／Pixabay）

重症醫師黃軒表示，當氣溫下降時，人體會啟動防禦機制，血管迅速收縮以保持體溫，導致心臟必須更用力跳動維持血壓，進而使心肌耗氧量大增。「冷空氣是心臟事件的隱形引爆器，不是冷死，而是冷引爆了原本就累壞的心臟。」

多項國際研究證實冬季是全年心肌梗塞與心臟猝死的高峰期。瑞典一項分析28.3萬名冠心病患者的研究指出，環境溫度每下降10度，心肌梗塞風險上升7%。英國研究也發現，每日平均溫度降低1度，心肌梗塞風險累計增加2%。

英國研究也發現，每日平均溫度降低1度，心肌梗塞風險累計增加2%。（示意圖／Pixabay）

黃軒醫師解釋，寒冷天氣引發的連鎖反應才是關鍵，「冷風一吹，外周血管收縮導致血壓上升；若同時感冒，身體處於抗病狀態，心臟負擔更重；冷空氣還會刺激交感神經，使腎上腺素升高、心跳加速。」對於本身有血管硬化的人，冬天血管更容易「縮到底」，進而導致心肌缺血、心律失常，甚至猝死。

特別是高血壓控制不佳、有冠心病或三高、抽菸熬夜、有家族心臟病史，或正在感冒的人，風險更高。黃軒醫師形容，這種情況就像心臟同時被按下「油門和手煞車」，過度負荷成為猝死的開端。

特別是高血壓控制不佳、有冠心病或三高、抽菸熬夜、有家族心臟病史，或正在感冒的人，風險更高。（圖／Photo AC）

為避免冬季心血管意外，黃軒醫師提出六項保命建議：起床前不要立刻下床，先暖身再慢慢起；保暖重點在圍巾、帽子和襪子，因為脖子、頭部和腳部溫度掉得最快；感冒時不要輕忽胸悶和心律不整症狀；冬天更要嚴格控制血壓；避免在寒流期間進行激烈運動；洗澡時應先打開熱水等浴室暖和再進去，而非先脫光衣服。

「冬天真正奪命的不是寒冷本身，而是寒冷在體內掀起的連鎖反應。」黃軒醫師強調，只要做好保暖措施，許多不必要的心血管事件都能預防。「保暖不只是不冷，更是給心臟一條活路。」

