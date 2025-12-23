冬季流感罕見低點 春節高峰可望和緩

疾管署長羅一鈞說，冬季流感疫情年底仍在低點未上升，推測與今年疫苗打氣旺有關。圖為民眾接種疫苗。（本報資料照片）

年底罕見流感疫情仍在低點！疾管署公布，國內上周類流感門急診就診計8萬3851人次，較前一周稍降。疾管署長羅一鈞說，冬季流感疫情年底仍在低點未上升，十分罕見，推測與秋季流感疫情10年最高、今年疫苗打氣旺有關，預估農曆春節前後流感高峰，會比往年緩和。

疾管署統計，社區流感病毒仍以A型H3N2為多，門急診就診人次雖未上升，上周仍新增16例重症、6例死亡，本流感季累計396例重症、74例死亡，以65歲以上長者、慢性病史者為多，逾9成未接種疫苗。

疾管署防疫醫師林詠青說明，其中一名流感死亡個案，為南部60多歲女性，有糖尿病、高血壓血脂、氣喘，未接種本季疫苗。11月持續出現間歇性發燒、畏寒2至3周，至急診就醫，出現呼吸困難，轉到加護病房，確診A流併發肺炎。給予抗病毒藥物治療，仍反覆心跳停止，併發侵襲性黴菌感染，住院3周治療無效，12月中旬不幸過世。

今年9月秋季流感提早進入流行期，就診人次創下10年新高，11月中旬脫離流行期。疾管署原預估，12月中下旬流感疫情將再升溫，並在農曆春節前後達高峰。

全球流感活動度上升，大陸、香港、日韓處高點，呈上下波動趨勢，但國內疫情仍未升溫。羅一鈞說，年底疫情仍在低點十分罕見，推測與秋季流感疫情創新高、今年疫苗打氣旺有關，預估農曆春節前後流感高峰會比往年緩和。

疾管署提醒，入冬為呼吸道傳染病好發季節，流感、新冠病毒仍持續活躍於社區，傳播風險不容忽視。截至12月22日，公費流感疫苗接種數約654.7萬人次，疾管署已增購15萬劑公費流感疫苗，並於上周配送至衛生局。