冬季火鍋怎麼煮最對味？這種茼蒿最適合當配料

天氣冷吃火鍋，茼蒿是常見的配菜，不過並非每一種茼蒿都適合拿來煮火鍋，農糧署日前特別在臉書教大家分辨「大葉茼蒿」和「小葉茼蒿」，吃出冬季好滋味。

農糧署表示，「大葉茼蒿」又名圓葉茼蒿，葉厚寬大、嫩枝粗短且纖維較少，氣味也較為溫和，適合用來煮湯、煮麵、煮火鍋或加入鹹湯圓，為料理增添色澤、提升口感。

農糧署進一步提到，「小葉茼蒿」又名山茼蒿、細葉茼蒿，葉呈狹薄鋸齒狀，嫩莖細長，纖維較粗，香氣更為濃郁，適合用來熱炒、煎蛋或涼拌，為料理更添香氣。

農糧署補充，挑選茼蒿時，可選擇具有產銷履歷或有機驗證的產品，沖洗時用流動清水輕輕沖洗，浸泡約10分鐘後，再次沖洗即可。

