冬季犬貓腎衰風險高 動物醫院導入台灣開發動物專用智腹膜透析儀

獸醫師提醒飼主注意冬季犬貓腎衰高風險問題。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳／台中報導

隨著氣溫下降，犬貓腎臟疾病風險增加，全國動物醫院連鎖體系執行長陳道杰獸醫師指出，腎臟疾病是貓的頭號殺手，也是狗的致命因素前三名，因此特別導入專屬毛小孩的智慧化腹膜透析系統，並成立專業腹膜透析團隊，提供即時精準的治療。

中華民國獸醫師公會全國聯合會譚大倫理事長表示，日常生活中避免接觸有毒的物質，是避免毛小孩腎衰竭很重要的一環。腹膜透析是一種溫和且有效的治療方式，透過導管將透析液注入腹腔，利用腹膜自然滲透力排出體內毒素與多餘水分，模擬腎臟功能，減輕身體負擔。此療法適用於急性腎損傷、慢性腎病末期，以及尿毒症或電解質異常，為重症毛孩提供穩定的治療選項。

全國動物醫院台中總院林松頡獸醫師指出，秋冬季節犬貓的飲水量與活動量可能減少，容易誘發泌尿道感染、膀胱炎或結石阻塞，嚴重時可能造成急性腎衰竭，危及生命，提醒飼主平時應多觀察毛孩的食慾、精神與排尿狀況，如有異常應及早就醫。陳道杰獸醫師表示：「腹膜透析不僅是一種治療，更是給重症毛孩多一次生命的機會。」智慧化腹膜透析系統具備即時偵測阻塞或異常壓力功能，可減少操作誤差與感染風險。自動化流程讓醫師能專注於病患評估與照護判斷，同時降低長時間監控的人力負擔，更重要的是降低透析造成寵物緊迫的情況，提升整體治療效率。