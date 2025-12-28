冬季猝死前5安靜徵兆 常誤認疲勞/感冒

醫師黃軒呼籲，正視身體的「怪怪感」，及早就醫，是寒冬自保的關鍵。

（記者湯朝村翻攝)

記者湯朝村∕嘉義報導

氣溫降低，冬季猝死風險增。胸腔暨重症專科醫師黃軒博士指出，多數猝死事前都有徵兆，但因症狀過於「安靜」，常被誤認為疲勞或小感冒而忽略。家屬最常的回憶是：「前幾天好像怪怪的。」這正是關鍵警訊。

黃軒表示，心臟在出大事前，常發出模糊訊號，尤其在冬季，因血管收縮、血液變黏、交感神經亢奮，症狀更不典型。他列舉5種最易被忽略的低調前兆：

1、異常疲勞：睡眠充足仍累，日常活動就喘，感覺沉重。可能是心肌缺氧早期表現。

2、非典型胸悶：胸口壓迫、緊繃，像被石頭壓或卡氣，常誤當胃痛或肌肉痛。

3、夜間心悸冒汗：特別在清晨、半夜或洗澡前後發生，代表心臟電氣不穩定。

4、頭暈眼前發黑：非單純頭昏，是心輸出量驟降的警告，猝死前常出現。

5、睡眠突變：無故淺眠、半夜醒來心悸難眠，與自律神經失衡相關。

黃軒提醒，若本身有「三高」、吸菸、心臟病家族史、睡眠呼吸中止或長期高壓，上述任何症狀都應視為嚴重警報。他強調，「冬天出現的任何新症狀，都不要急著歸咎天氣或疲勞。」 身體正在發出求救，忽略微小的聲音，可能錯失最後預防機會。

黃軒語重心長地呼籲，在寒冷的季節裡，請務必將任何「怪怪的感覺」視為重要的健康對話，及早就醫檢查，為自己爭取寶貴的預防機會。