冬季猝死毫無預兆？醫揭5警訊是關鍵：身體早就提醒過你

每到冬季，猝死事件屢屢傳出，讓不少民眾心生不安。對此，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒近日在臉書發文指出，所謂「冬季猝死」，多半並非完全沒有徵兆，而是警訊「太輕、太模糊」，常被誤以為只是疲勞或小感冒而遭忽略。

日前就有急診醫「急診醫師碎碎唸」在臉書發文提到，「在急重症待久了，就會知道，第一波寒流或是氣溫陡降，就是老天爺在收人的日子」，並指出這兩天天氣變冷，26日一整天的急救室，就有好幾個OHCA（到院前死亡）。

其中一名患者早上還和老婆打電話，自述自己有點吃不下，然而當老婆回到家後卻發現他已經倒在地上，叫都叫不醒，讓家屬難以接受；另一名病患則是在事發前告訴老婆自己全身無力。患者在救護車上還有意識，但是到急診後就失去意識了，「幫他急救不到十分鐘，家屬就決定放手了，患者老婆說他有癌症，之前就已經交代過了，也說過如果怎麼樣，就放手讓他走，雖然她說的時候滿臉淚水，但是看得出她有準備，雖然不太能接受這麼突然，但也能比較坦然」。

黃軒醫師坦言，自己在急診與加護病房多年，回顧許多猝死案例，最常從家屬口中聽到的一句話就是：「前幾天好像怪怪的，但也說不上來哪裡不對。」這句話幾乎成了冬季猝死的共同前奏。黃軒指出，不是沒症狀，而是「太安靜」，多數冬季猝死前，其實會出現一些低調卻關鍵的身體變化，只是因為不典型、不劇烈，容易被輕忽。

冬季猝死前最常見的五種警訊第一是「異常疲勞」，不是熬夜造成的疲倦，而是「明明睡夠卻仍然很累」，甚至連日常活動都感到特別喘、身體沉重。黃軒指出，研究顯示，心肌缺氧的早期表現，往往只是耐力下降與疲勞，而非明顯胸痛。

第二是「胸口悶、緊、壓，但不像疼痛」，不少人形容像被壓住、卡一口氣，或誤以為是吃太飽、胃不適。黃軒提醒，冬季血管收縮，心肌缺血更容易發生，但症狀常被誤認為腸胃或肌肉問題；第三是「清晨或夜間突然心悸、冒冷汗」，尤其是在剛起床、半夜上廁所，或洗澡前後出現，這其實是交感神經過度活化的警訊，代表心臟電氣穩定度正在下降。

第四為「頭暈、眼前發黑，甚至差點昏倒」，這不只是單純低血壓，而可能是心臟短暫無法提供足夠血流。黃軒指出，在猝死個案回溯中，「近日曾短暫暈眩」是經常被忽略的重要線索；第五「睡眠突然變差」，原本好睡，卻突然變得淺眠、半夜醒來心跳加快，醒後難再入睡，常與自律神經失衡及夜間心律不整風險升高有關。

由於寒冷同時會造成血管收縮、血液黏稠度上升，以及交感神經亢奮，讓心臟負荷與心律不穩風險同步增加，結果不是一次劇烈疼痛，而是一連串「小小的不對勁」。若本身有高血壓、糖尿病、高血脂、抽菸史、家族早發心臟病史，或有睡眠呼吸中止症、長期壓力大與睡眠不足者，黃軒提醒，這些看似輕微的症狀「一點都不輕微」。

冬天出現新的身體不適，不要輕易用「最近比較累」、「天氣冷正常」、「年紀大了」來安慰自己，「那不是小事，而是身體在測試你會不會理它。」他也語重心長地表示：「猝死最殘酷的地方，不在於突然，而在於它其實給過你提醒，只是聲音很小。」在寒冬時節，民眾若察覺任何「怪怪的感覺」，務必提高警覺，及早就醫檢查，別讓身體發出的求救訊號，被忽略在日常忙碌之中。



