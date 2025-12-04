冬季猝死風險高！不是最冷時最危險「溫差變化」才是主因

冬季心血管疾病猝死案例增加的主因，並非極低溫度，而是從溫暖環境突然暴露於冷空氣的瞬間。國際醫學界普遍認為，氣溫每下降1°C，心血管疾病發生率就會明顯上升。

重症醫師黃軒解釋，當人體從溫暖環境突然進入冷空氣中，身體會立即啟動一系列防禦機制。血管會瞬間收縮，血壓急升10至20毫米汞柱，同時心跳加快，血液黏稠度增加並更易凝固。這種生理變化就像「鐵道突然變窄，火車卻照常高速行駛」，極易導致血栓形成、冠狀動脈阻塞，最終引發猝死。

研究顯示，氣溫突然下降後的2至7天是心肌梗塞與猝死案例最集中的時期。專家指出，這是因為血管持續處於高壓縮狀態、交感神經長期高度活躍導致心臟負荷增加，以及凝血系統被持續啟動等多重因素所致。

黃軒特別提醒，某些日常情境是冬季猝死的高風險場景，包括從溫暖房間走到戶外、熱水澡後接觸冷空氣、半夜起床上廁所時遇到冰涼地板，以及運動後立即暴露於低溫環境等。這些情況對高血壓患者尤其危險。

針對預防措施，黃軒建議民眾在從溫暖環境轉換到冷環境時，應給身體30秒的適應時間；40歲以上人士起床前先在床上活動手腳、深呼吸5次；洗澡後在浴室停留片刻再出去；冬季更應戒菸，因為冷空氣加上尼古丁會加劇血管收縮；血壓不穩定者應更頻繁測量血壓，若發現比平時高10至15毫米汞柱就需特別注意。

黃軒強調，冬季心血管疾病預防的關鍵在於理解「不是最冷的時刻最危險，而是從不冷到變冷的過渡期」。保持身體溫暖、避免突然暴露於冷空氣中，是預防冬季猝死的重要措施。

