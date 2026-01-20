冬季班表航班數超越疫情前 今年運量可望創歷史新高

民航局今天(20日)舉辦79週年局慶。(記者蔡昀容攝)

〔記者蔡昀容／台北報導〕我國空運市場持續升溫，實施中的冬季班表每週平均2981班，超越疫情前2019年水準。交通部民用航空局評估，業者持續引進機隊、政府多方協助、連續假期再增加、亞太地區航空成長動能強勁等因素加持下，今年運量可望突破疫前，創下歷史新高。

今天是民航局79週年局慶，交通部常務次長林國顯及民航局長何淑萍分別表揚我國首次添加永續航空燃油(SAF)的飛航永續相關獎項，及各項航空業績優從業人員獎項。

何淑萍表示，冬季班表國際線飛航107個航點，航班數已攀升至每週平均2981班，相較前期夏季班表每週多出124班，並正式超越2019年疫情前的每週2957班，反映國際線復甦態勢穩固，航空市場前景暢旺。

何淑萍分析，國籍業者新機逐漸到位帶動運能、外籍知名航空公司一致看好台灣市場積極開航增班，以及政府接續挹注獎助與場站優惠措施等，都促使國際航班迅速復原。

放眼未來，何淑萍表示，空運市場今年將迎向榮景，包含亞太地區航空成長動能持續強勁、國籍航空迎來交機潮、桃機第三航廈北廊廳去年底啟用、民航局近期修訂台義通航協定及簽署台芬通航協定的後續市場效應，都將增添運量成長動能。

她也提醒航空業從業人員，航空產業最大的挑戰，是在日益複雜的產業生態中，每個環節都堅守安全與服務品質，飛航安全是民航發展的基石，更是不可妥協的核心價值。民航局以飛安零容忍的最高標準，執行國家民用航空安全計畫，強化對航空公司、機場、地勤業者及飛航服務單位的安全監理，透過數據導向、風險管理與安全文化深化，確保整體飛安水準穩定提升。

分析不同區域恢復情形，民航局指出，目前台灣往返日韓、中東、歐美、東南亞航班數均超越疫前。中東恢復比例最多達214％，北美恢復140％次之，日韓則恢復125％。港澳與大陸地區配合兩岸政策與市場需求，分別恢復89％、51％。

運量方面，去年全年運量5833萬人次，已逼近疫情前5992萬人次水準。民航局評估，今年運量可望再推升，突破疫前數字，創下歷史新高，預測運量可達6200萬人次。

