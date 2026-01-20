冬季班表航班數超越疫情前 民航局：今年運量可望創歷史新高

台北市 / 林彥廷 綜合報導

我國空運市場持續升溫，實施中的冬季班表每週平均2,981班，已超越疫情前水準，交通部民用航空局評估，在業者持續引進機隊、政府多方協助、連續假期再增加、亞太地區航空成長動能強勁等因素加持下，今年運量可望突破疫前，創下歷史新高。

今（20）日是民航局79週年局慶，交通部次長林國顯與民航局長何淑萍分別表揚了我國首次添加SAF 的飛航永續相關獎項，以及各項航空業績優從業人員獎項。

何淑萍致詞時表示，冬季班表國際線飛航107個航點，航班數已攀升至每週平均2,981班，相較前期夏季班表每週多出124班，並正式超越2019年疫情前的每週2,957班，反映國際線復甦態勢穩固，航空市場前景暢旺。

何淑萍指出，包括國籍業者新機逐漸到位帶動提升運能、外籍知名航空公司一致看好台灣市場積極開航增班，以及政府接續挹注獎助與場站優惠措施等協助下，均促使國際航班迅速復原。

放眼未來，何淑萍題到，空運市場今年將迎向榮景，包含亞太地區航空成長動能持續強勁、國籍航空迎來交機潮、桃機第三航廈北廊廳已在去年底啟用、民航局近期修訂臺義通航協定及簽署臺芬通航協定的後續市場效應，都為運量成長增添新動能。

何淑萍表示，空運市場的活絡，是所有從業人員共同努力的成果，雖然民航局以精實人力維持制度穩定運作，在人才競逐激烈的環境下面臨培育挑戰，科技與創新會改變航空運作方式，但我們的責任，始終是守住安全與信任的底線。

何淑萍提醒，所有航空業從業人員，航空產業最大的挑戰，是在日益複雜的產業生態中，每個環節都堅守安全與服務品質，飛航安全是民航發展的基石，更是不可妥協的核心價值，我們以飛安零容忍的最高標準，全面執行國家民用航空安全計畫，強化對航空公司、機場、地勤業者及飛航服務單位之安全監理，透過數據導向、風險管理與安全文化深化，確保整體飛安水準穩定提升。

分析不同區域恢復情形，民航局指出，目前台灣往返日韓、中東、歐美與東南亞的航班數，均已超越2019年疫情前。其中以中東恢復比例最多達214%，北美恢復140%次之，日韓則恢復125%。港澳與大陸地區配合兩岸政策與市場需求，分別恢復89%、51%。

觀察國籍業者如星宇航空已在今年1月15日開航台北—鳳凰城航線，同時預告今年將開闢首條歐洲航線，而長榮航空也宣布將在今年中新闢台北—華盛頓長程航線，各國籍業者並同時將在既有北美航線繼續增班，讓台灣空中網路更為便捷熱鬧。

運量方面，去年全年運量5,833萬人次，已經逼近疫情前（5,992萬人次）水準，民航局評估，今年運量可望在此基礎上往上推升，突破疫情前數字，創下歷史新高，預測運量可達6千2百萬人次。

