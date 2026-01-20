冬季班表航班超越疫情前 民航局估今年運量可創新高

報到人潮綿延，連續假期桃園機場運量不斷創新高，交通部民航局統計，實施中的冬季班表平均每週飛航2981班。

其中港澳與中國配合兩岸政策與市場需求，還未恢復到疫情前，紐澳恢復到疫情前8成5，其他地區的國際航班都已超越疫情前的飛航班次，最繁忙的屬於日韓每週飛航1192班次，交通部鼓勵業者可再深耕轉機市場。

交通部次長林國顯指出，「北美轉東南亞跟轉東北亞都非常方便，還有很多努力的空間，因為我們未來轉機的量會非常大。」

旅遊業者陳健欽表示，「連續的假期的漲幅就是，假如說像過年連續假期的漲幅就相當高，而且比以往疫情前來得高。」

旅遊業者指出，雖然航班恢復到疫情前，但物價上揚人力短缺下，不論傳統航空或是廉價航空，票價恐怕是回不去。

另外回顧去（2025）年來台旅客，觀光學者預估最終會落在860萬人次左右，而以1到11月數據來分析，來台旅最大客源為鄰近的日本占17.2%，第2名是香港14%，韓國則占11.9%，推估2026年要站上觀光千萬大國還是有難度。

靜宜大學觀光事業學系教授黃正聰認為，「我們有一個比較大的可能性就是說，陸客的部分其實較疫情前落差有210萬，那麼如果我們在兩岸之間的互動上面有所改善的話，那這裡可能增加的空間是很大的。」

觀光署長陳玉秀日前赴立法院備詢時指出，參考日本經驗，以入境旅客數與人口比例約落在3%至4%推估，台灣2026年來台觀光人次目標會落在900萬人次；而觀察歐美市場的日均消費高，若能延長停留天數，也助於提升觀光產值。