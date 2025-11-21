冬季甜點天花板登場！COLD STONE熟成巧克力蛋糕、LADY M聖誕可麗捲餅，一次收進節慶清單

（圖／品牌提供）

年末派對季！從COLD STONE破天荒推出的首款熟成巧克力蛋糕《榛情可可》，用70%精品可可低溫慢烤，堆疊出冬季限定的深邃香氣，到BAC以雙重可可、生巧克力餡、莓果果餡打造的「覆盆莓草莓巧克力蛋糕」，層層遞進、甜而不膩，完全是巧克力控的夢中情品。LADY M也端出年度聖誕可麗捲餅禮盒，以深藍與香檳金妝點節慶美學，四款經典風味一次滿足送禮與自賞。而想提升節慶儀式感的，奔富Penfolds的限量貨櫃箱禮盒也強勢登場，以郵寄與旅行意象打造專屬「奔富郵寄服務」，兼具收藏價值與送禮體面度，甜點、禮盒、美酒一次到位！

COLD STONE

COLD STONE首次將門市人氣冰品口味「愛戀巧克力」甜品化，推出全新熟成巧克力蛋糕《榛情可可》。選用70%精品巧克力低溫慢烤，透過時間讓蛋糕緩緩熟化，呈現濃郁卻不膩口的細緻口感，外層覆上滑順榛果巧克力醬，並以布朗尼與巧克力葉片點綴，打造冬季才有的迷人層次，如沉穩冬夜般深邃、醇厚且香氣綻放。

COLD STONE推出品牌首款非冰品蛋糕-全新熟成巧克力蛋糕《榛情可可》，5吋980元。（圖／品牌提供）

LADY M

LADY M 2025聖誕可麗捲餅禮盒，禮盒以深藍與香檳金為主調，延續LADY M精品門市的法式美學；並附上精緻提袋與可書寫祝福的專屬區域。禮盒包含12入迷你可麗捲餅，有香草、榛果巧克力、伯爵茶與抹茶四款經典風味，每款各三入。

LADY M 2025 聖誕可麗捲餅禮盒售價1200元。（圖／品牌提供）

BAC

BAC「覆盆莓草莓巧克力蛋糕」回來了！頂層以大顆新鮮草莓鋪面；下層為以70%與100%雙重可可調和的苦甜生巧克力餡，展現濃郁卻不膩口的滑順口感；中段的覆盆莓與草莓果餡則以酸甜點亮味蕾；最底層的巧克力湯種戚風蛋糕蓬鬆濕潤，層層遞進、風味平衡，令人一試成主顧。

「覆盆莓草莓巧克力蛋糕」6吋售價1090元。（圖／品牌提供）

奔富Penfolds

奔富全新企劃「從奔富獻禮世界」靈感源自懷舊郵件與寄遞意象，限量系列設計融入郵戳信封、膠囊管道以及時尚俐落的貨櫃箱元素，幻化成品牌專屬的「奔富郵寄服務（Penfolds Postal Service）」。 限量版系列以紅色貨櫃箱造型禮盒呈現，兼具收藏與贈禮價值，內含三款代表之作：Bin389 卡本內蘇維翁-希哈 紅葡萄酒、法國葡萄酒試釀 585 赤霞珠梅洛小維鐸 2022以及Bin 600 卡本內蘇維翁-希哈 紅葡萄酒。

Bin 389 卡本內蘇維翁-希哈 紅葡萄酒 2023 TWD $3,600、法國葡萄酒試釀 585 赤霞珠梅洛小維鐸 2022 TWD $3,000、Bin 600 卡本內蘇維翁-希哈 紅葡萄酒 2022 TWD $3,000。（圖／品牌提供）

※飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒

