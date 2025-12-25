冬季甜點搶聯名商機！視覺系爆漿美食吸睛 人氣IP變蛋糕可愛爆表

「杜拜巧克力」冰心舒芙蕾，以法芙娜巧克力生乳搭配開心果脆脆，外皮是法芙娜可可舒芙蕾，造型可愛又吸睛。（COZY TEA御私藏提供）

「COZY TEA御私藏」與「TrueWin初韻」首度跨界聯手，推出夢幻甜點「冰心舒芙蕾」，12月27日起於「御私藏」台北車站門市開賣。（COZY TEA御私藏提供）

「冰心舒芙蕾」共有7款不同風味的爆漿內餡，圖為加入日本抹茶粉的「御靜岡」(左)，以及吃得到大顆草莓的「雪莓生乳」。（COZY TEA御私藏提供）

85度C首次攜手超人氣IP「兔子便利商店BUNNI KONBINY」，推出3款療癒滿點、造型吸睛的聯名蛋糕，12月26日全台上市。(85度C提供)

兩款小切片蛋糕-「兔子便利商店-可愛莎莎」賣萌萌大臉，「兔子便利商店-派對趣」附有插牌書籤，皆有專屬蛋糕盒。(85度C提供)

85度C推出兩款「兔子便利商店」限定紙杯，搭配可愛熱飲杯套，杯套還能變成桌上型手機架。(85度C提供)

甜點控準備尖叫，甜點界聯名新品＋2。「COZY TEA御私藏」與「TrueWin初韻」兩個手搖飲品牌首度跨界聯手，推出視覺系爆漿甜點「冰心舒芙蕾」，在堪稱手搖飲淡季的冬天，以美味又吸睛的舒芙蕾搶攻冬季甜品市場，12月27日起開賣，首賣前3天購買冰心舒芙蕾送指定飲品，日限50組。85度C則攜手人氣IP「兔子便利商店BUNNI KONBINY」，推出3款可愛萌趣的聯名蛋糕，讓人少女心大噴發。

【御私藏X初韻首推爆漿甜點 連3日送指定飲品】

廣告 廣告

知名手搖飲連鎖品牌「COZY TEA御私藏」與「TrueWin初韻」首度跨界聯手，這回不賣飲料，而是推出令人垂涎的夢幻甜點「冰心舒芙蕾」，12月27日起於「御私藏」台北車站門市和南港環球百貨門市開賣，共有7種口味；「御私藏」北車門市更祭出連3天買冰心舒芙蕾送飲品的超值優惠。

本次雙品牌聯名推出的「冰心舒芙蕾」，共有7款風格各異的生乳內餡，包括濃郁奶香的「法式生乳」、吃得到大顆草莓的「雪莓生乳」、果香迷人的「青提生乳」、加入日本抹茶粉的「御靜岡」、風味濃郁厚實的「法芙娜黑爵」、經典義式風味的「提拉米蘇」、法芙娜巧克力生乳搭配開心果脆脆的「杜拜巧克力」，內餡風味從清爽果香到濃郁系的抹茶與巧克力，滿足甜點控味蕾。

歡慶聯名品項上市，「御私藏」北車門市推限定優惠，12月27至29日，購買1個「法式生乳」冰心舒芙蕾，就免費贈送1杯台灣紅玉紅茶或黃金和風蕎麥，每日限量50組。

【85度C聯名兔子便利商店 限量造型蛋糕超萌趣】

同樣會讓甜點控尖叫的另一款聯名甜點，由85度C首次攜手超人氣IP「兔子便利商店BUNNI KONBINY」，新推出3款療癒滿點、造型吸睛的聯名蛋糕，包含1款整模蛋糕及2款小切片蛋糕，全系列皆搭配專屬可愛包裝盒。此次聯名蛋糕以人氣角色店員Mayo（美奶滋）、Mogu（蘑菇）、Mame（豆豆）、Sasa（莎莎）與 Kuro（咕嚕）為主角，把甜點屋、派對場景等特色融入蛋糕造型中，好吃好拍，更具收藏價值。

整模蛋糕「兔子便利商店-可愛甜點屋」，以粉嫩繽紛的場景搭配可愛角色打造出甜美系的蛋糕造型，蛋糕採用綿密桔香戚風蛋糕為基底，搭配香濃鮮奶油與滑嫩布丁，再加上酸甜清新的草莓果餡與草莓香緹，並點綴莓果Q凍，口感層次豐、酸甜平衡。最特別的是蛋糕上方有一隻立體的Mogu（蘑菇）造型公仔，公仔設有小穿孔，消費者可自行加裝鑰匙圈或掛繩，公仔變成隨身可愛吊飾。此外，蛋糕盒的內墊紙板還能DIY，折成兔子便利商店造型的萬能置物盒，兼具玩味與實用性，滿足粉絲收藏慾望。

85度C同步推出2款小切片造型蛋糕，各具可愛亮點；「兔子便利商店-可愛莎莎」以人氣角色Sasa（莎莎）的大頭造型為主視覺，粉嫩腮紅與大眼表情營造滿滿少女感；蛋糕同樣以蓬鬆柔軟的桔子戚風為基底，搭配香草慕斯、草莓慕斯以及滑嫩布丁與草莓果醬，甜而不膩。業者表示這款蛋糕精緻小巧，萌趣十足，不少內部同事開盒即被可愛攻陷，讓人少女心噴發。

另一款「兔子便利商店-派對趣」以派對場景為概念，也是選用同樣的桔子戚風蛋糕搭配香草慕斯、莓果慕斯、優格香緹，內餡加入櫻桃派餡，酸甜滋味更鮮明；蛋糕上還附有Mayo（美奶滋）與 Kuro（咕嚕）角色插牌，並具備書籤功能，貼心設計兼具收藏與實用。兩款小切片蛋糕均搭配粉色系專屬造型蛋糕盒，小巧可愛。

「兔子便利商店BUNNI KONBINY」聯名甜點12月26日全台上市，限量 9萬2千多個，預估將掀起搶購熱潮。品牌同步推出兩款「兔子便利商店」造型紙杯，以及可變身桌上型手機架的熱飲杯套，為民眾帶來滿滿可愛爆擊。

更多中時新聞網報導

畫家林月嬌 讓東西方藝術相遇

柯煒林飛台挺《大濛》 奈良美智已2刷

碳封存監控20年 專家：納居民參與