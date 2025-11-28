冬季登山得避「要命時間段」 他爬象山突然倒地沒心跳... 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

生死只在一瞬！一名美籍旅客今年11月初，正在台北市象山爬山途中，突然倒地、失去意識，現場目睹的民眾立刻施以心肺復甦術，並迅速取得AED（自動體外心臟去顫器），加上消防人員到場後接手急救，送往台北醫學大學附設醫院，醫療團隊診斷為急性心肌梗塞，即刻啟動心導管團隊與葉克膜團隊搶救，才讓OHCA（到院前心肺功能停止）的他從鬼門關前被搶救回來，歷經兩週治療，順利康復出院。

北醫附醫日前特地邀請台北市政府消防局莊敬、永吉分隊與醫療團隊，一同為來自美國的Atom舉行重生慶祝會，強調這是一場由民眾、消防、救護到醫療跨單位接力救援的成功案例。而回想單純的登山健行竟陷入生死交關，Atom與妻子現場多次哽咽，致謝消防及醫療人員。

第一時間收治病人的北醫附醫急診醫學科醫師蔡鴻維表示，心肌梗塞是與時間賽跑的疾病，Atom在山上心臟停止時，一旁民眾隨即展開CPR，而現場周邊剛好設有AED，救護人員得以快速予以電擊，爭取於黃金救援時間送到醫院，接力啟動心導管與葉克膜團隊，從到院前的救治至住院的醫療處置，分秒之間環環相扣，是這次救援成功的關鍵因素。

北醫附醫心臟內科醫師楊宗霖說，Atom到院時已陷入心因性休克，必須在最短時間內完成關鍵處置。醫療團隊啟動葉克膜讓病人的心肺得以休養，隨即緊急以心導管順利打通阻塞血管並置放支架；後續於加護病房運用低溫治療保護大腦，降低腦部損傷風險，所幸，成功恢復意識，沒有留下神經學後遺症，手腳行動自如，順利康復出院。

時值秋冬交替，北醫附醫急診重症醫學部主任趙君傑提醒，低溫會使血管收縮、血壓上升，加重心臟負擔，增加冠狀動脈堵塞風險；而登山多為持續上坡，需要大量心肌耗氧，本身已有三高、肥胖或抽菸等風險因子，更容易出現心絞痛或心肌梗塞。研究也顯示，清晨4點至上午10點為心肌梗塞好發期，登山族群常在清晨出發，風險增加。

趙君傑強調， 高血壓、高血脂、糖尿病、冠心病的民眾，冬季登山前建議諮詢醫師，保留10至15分鐘循序暖身，可避免血壓飆升，過程中出現胸悶、壓迫感、冒冷汗、呼吸急促、明顯疲倦都可能是心肌缺氧的警訊，強行下山可能導致病情惡化，建議先停止走動、保持溫暖，避免心臟負荷，務必即刻撥打119或向隊友求助。

