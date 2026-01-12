冬季皮膚乾癢反覆發作？中醫：調理體質才是根本之道
進入冬季後，氣溫驟降、空氣濕度不足，不少民眾感受到皮膚乾燥緊繃，稍微抓癢就出現泛紅、脫屑，嚴重時甚至乾裂，加強擦乳液或更換保養品，卻仍反覆發作，不僅影響外觀，也會影響睡眠品質。
醫學上，冬季常見的皮膚乾癢多屬於缺脂性皮膚炎，因低溫使皮膚油脂分泌減少，加上末梢血液循環變差，皮膚屏障功能下降，特別容易發生在小腿等部位，出現乾裂、搔癢與脫屑情形。若僅依賴外用保濕產品，短時間內或許能緩解不適，但往往難以長期改善。
衛生福利部桃園醫院中醫師胡雅婷表示，從中醫觀點來看，皮膚的滋潤與修復與氣血運行、體質狀態息息相關。當陰血不足、無法濡養肌膚時，就容易出現乾燥與搔癢。
臨床上常見的血虛風燥型，表現為乾癢明顯、脫屑細碎；若屬陰虛體質，除了乾癢，皮膚偏紅並伴隨口乾不適；而血瘀型患者多循環較差或有慢性疾病，皮膚顏色暗沉，長期反覆搔抓後甚至出現皮膚變厚的情形。
胡雅婷指出，中醫治療強調辨證論治，會依個別體質與症狀搭配西醫診斷結果，從根本調整體內環境。內服藥物常運用當歸、熟地、川芎、何首烏等藥材滋陰養血，並搭配蟬蛻、荊芥等藥材祛風止癢，循序改善皮膚修復能力。外用方面，則會視皮膚狀況建議具修復效果的中藥膏劑，如紫雲膏，協助修復角質屏障、減少水分流失。
胡雅婷也提醒，民眾就診時可攜帶目前使用的乳液或藥品，讓醫師一併評估，有助於調整更合適的治療與照護方式。在日常生活照護上，冬季應避免長時間使用熱水洗澡或過度清潔，以免帶走皮膚僅存的油脂；乾癢期間也要節制辛辣、燥熱飲食。洗澡後立即保濕、維持室內適當濕度，例如使用暖氣時在房間放置一盆水，都是不可忽略的細節。
胡雅婷呼籲，若冬季皮膚乾癢年年反覆，甚至因搔抓導致破皮、滲液，不僅可能惡化為濕疹，還有感染風險，應及早就醫評估。在專業醫師指導下，透過中西醫相輔相成的調理方式，配合生活習慣調整，才能真正改善體質，降低反覆發作機率，找回皮膚的穩定與舒適。
